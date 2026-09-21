La Feria Caballar de San Mateo reúne a más de 3.000 ejemplares de 150 ganaderías

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a la Feria Caballar de San Mateo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

REINOSA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha acudido este lunes a la Feria Caballar de San Mateo en Reinosa, que ha reunido a más de 3.000 animales, de 150 ganaderías distintas.

La titular de Ganadería se ha mostrado "muy satisfecha" por la "excelente calidad de la cabaña equina", y por la cantidad de animales que ha reunido la feria.

"Es una gran satisfacción observar cómo el sector apuesta por esta especie", ha declarado Susinos, que ha incidido en la importancia de este tipo de encuentros para impulsar el desarrollo rural, favorecer el intercambio profesional y poner en valor la calidad de los animales presentes en la feria.

Así, ha destacado la "excelente" asistencia de público y la participación de miles de ejemplares que, a su juicio, pone de manifiesto la fortaleza del sector y el poder de convocatoria que sigue teniendo la Feria de San Mateo, "una de las grandes referencias ganaderas y caballares de nuestro país".

CONCURSO MORFOLÓGICO DE GANADO EQUINO DE RAZA HISPANO-BRETONA

Paralelamente al desarrollo de esta feria ha tenido lugar, también en Reinosa, la XVII Exposición y el XIII Concurso Morfológico de Ganado Equino de Raza Hispano-Bretona, que ha reunido a 15 ganaderías y 76 ejemplares para exponer la pureza étnica de las razas hispano-bretón y bretón.

Los 76 animales que han participado en el concurso lo han hecho en diferentes categorías, a través de dos secciones: adultos y menores.

En el caso de adultos se ha dividido en semental, yegua con cría o yegua sola, mientras que en menores se han integrado los potros nacidos en 2023, 2024 o 2025.

Además, este año se han añadido dos secciones nuevas: gran campeona de potras jóvenes y potro/potra lechal.

Todos ellos han podido optar a cinco premios, de entre 160 y 50 euros. Cada ganadero ha participado en las secciones con los animales que ha considerado.

"Se trata de unos animales que forman parte de nuestro patrimonio cultural, que se integran en nuestras tradiciones, y que, además, desempeñan desde siempre un papel imprescindible en el medio rural cántabro como factor de mantenimiento de la rica biodiversidad de nuestros ecosistemas", ha señalado Susinos.

Por último, la consejera ha explicado que esta raza se caracteriza por su fácil manejo debido a su "nobleza y robustez", lo que, en su opinión, "convierte a esta especie en un eficaz agente natural que, con su alimentación, controla el crecimiento de algunas plantas invasoras que amenazan el ecosistema de la comunidad".