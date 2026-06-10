La Feria de Innovación en Prevención de Cantabria reúne en Barreda las últimas novedades en seguridad y salud laboral - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la Feria de Innovación en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria (FIPCAN) reúne en Barreda (Torrelavega), este miércoles y mañana jueves, las más recientes innovaciones en prevención de riesgos laborales, así como a empresas y profesionales del sector para conocer las últimas soluciones en seguridad y salud laboral

Organizada por la Consejería de Industria, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria, prevé la participación de alrededor de 150 profesionales procedentes de empresas, entidades y organizaciones de distintos sectores productivos de Cantabria.

El objetivo es acercar a empresas y profesionales las soluciones más avanzadas en seguridad y salud laboral, facilitando el conocimiento de nuevas tecnologías, metodologías y herramientas que contribuyan a mejorar la cultura preventiva y las condiciones de trabajo.

La Feria ha reunido a ocho entidades de referencia en el ámbito de la prevención y la seguridad laboral: PrevenControl, Century Safety, Affor Health, Fraternidad-Muprespa, 3M, Hilti, Base Protección y Multigarden.

A través de sus espacios expositivos, han mostrado soluciones innovadoras relacionadas con la protección individual, la salud psicosocial, la digitalización preventiva, la seguridad industrial y la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de las condiciones de trabajo.

La feria se ha desarrollado mediante un formato innovador denominado 'Quick Showroom', diseñado para favorecer la interacción directa entre expositores y visitantes. En cada pase, los asistentes pueden realizar un recorrido guiado por los diferentes espacios expositivos, donde cada empresa dispone de diez minutos para presentar sus principales novedades y soluciones.

Posteriormente, los participantes cuentan con un tiempo de visita libre para profundizar en aquellos productos, servicios o tecnologías que hayan despertado un mayor interés.

FIPCAN podrá visitarse mediante pases organizados los a las 9.00, 11.00 y 13.00 horas.

Como actividad complementaria, la programación incluye una jornada técnica organizada por 3M y la Fundación Laboral de la Construcción dedicada a la nueva normativa sobre amianto.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA

La directora del ICASST, Ana González Pescador, y el gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción, José Antonio Valcárcel, han reafirmado su compromiso con la promoción de una cultura preventiva innovadora durante el acto inaugural.

Ambos han coincidido en destacar la importancia de impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en las empresas de la región.

La directora del ICASST ha destacado que "estamos en un momento clave" ya que la prevención de riesgos laborales evoluciona de la mano de la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, por lo que se ha mostrado partidaria de poner en marcha iniciativas, como esta feria, para conocer los avances técnicos del sector, así como favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales, además de fortalecer redes de colaboración que, en su opinión, "resultan esenciales para afrontar los retos actuales del sector".

"La seguridad y la salud en el trabajo no son solo una obligación normativa, sino una inversión en bienestar, productividad y cohesión social", ha subrayado González Pescador.

También ha puesto en valor la apuesta de ambas entidades por trabajar conjuntamente por apoyar la innovación en el sector, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías, herramientas digitales y soluciones avanzadas que contribuyen a anticipar riesgos, mejorar las condiciones de trabajo y reducir la siniestralidad laboral.

En el acto inaugural también ha participado la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y el concejal de Industria del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez.

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