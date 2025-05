Fernández cierra la campaña con un llamamiento a la "unidad" del PRC para alcanzar la "victoria" en 2027

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata en las primarias del PRC para optar a encabezar la lista del partido en las elecciones autonómicas, Paula Fernández, ha cerrado su campaña con un acto en su pueblo, en Bárcena de Pie de Concha, y con un llamamiento a la "unidad" del partido para alcanzar la "victoria" en esos comicios de 2027.

La vicesecretaria de Organización del PRC, exconsejera y diputada regional ha reivindicado el proyecto que encabeza como "la única propuesta capaz de unir a todo el partido y proyectarlo hacia una victoria en las autonómicas de 2027", porque constituye un modelo "integrador y colectivo", en el que ella opta a ser "la cara visible de un regionalismo compartido, de todos".

Fernández se ha expresado así durante el acto de cierre de su campaña, que ha celebrado en la plaza de Bárcena de Pie de Concha, tras encontrarse previamente con la militancia de Liébana y Comillas.

La candidata ha asegurado que, tras el "liderazgo indiscutible" de Miguel Ángel Revilla, es necesario sustituir su figura por la "fuerza colectiva" del PRC.

"Y eso es lo que yo os propongo, que tengáis en cuenta al depositar vuestro voto mi compromiso con el Partido, mi dedicación a un proyecto común y mi firme convicción de que, solo juntos, podemos construir un futuro de éxito para todos los regionalistas", ha afirmado.

La candidata ha recordado que se "comprometió" a hacer una campaña a favor del PRC, "no en contra de nadie" y "así lo ha hecho". "Me comprometí a hacer propuestas, a visitar cada comarca, a escucharos a todos, a hacer campaña juntos y así lo he hecho", ha enfatizado Fernández, que extiende ahora ese compromiso al futuro.

"He cumplido y cumpliré, y ahora me comprometo en firme delante de todos vosotros, y aquí, en mi pueblo, a que, si soy elegida, seré la candidata de todos y cada uno de los 7.695 militantes regionalistas", ha dicho.

En este punto, ha pedido el voto a todos los militantes que se sienten "orgullosos por lo conseguido e ilusionados por lo que está por venir", un proyecto, ha continuado, "en el que necesitamos a todos, a los jóvenes y a los mayores, a hombres y mujeres, a los que viven en pueblos y a los que residen en ciudades, a los que llevan décadas en este partido y a los que llegaron después".

"Aquí no sobra nadie, siento un orgullo inmenso de ser regionalista y os pido el apoyo a todos los que tenéis ese mismo sentimiento", ha enfatizado.

Además, ha asegurado que trabajará "todas las horas del día" pensando en 2027: "Me dejaré la piel para que el PRC recupere el lugar que debe ocupar y el que Cantabria necesita que ocupemos. Conocéis mi trayectoria, sabéis que será así".

Por otra parte, ha agradecido "el cariño, el apoyo y la cercanía" que le ha demostrado la militancia durante toda la campaña. "Emprendí este desafío con ilusión, y vosotros me la habéis multiplicado, gracias y mil veces gracias", ha enfatizado.

Fernández ha finalizado haciendo un llamamiento a la movilización de la militancia de cara a la "histórica" jornada electoral de este domingo. "Os pido que votéis con la mirada puesta en el futuro, pensando en todo lo que nos queda por construir, hagámoslo juntos", ha concluido, cerrando su intervención con el eslogan de su campaña.