El festival Pint of Science visitará Santander, Torrelavega y Castro con más de 24 actividades de divulgación científica - UC

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Pint of Science regresa los próximos días 18, 19 y 20 de mayo a seis bares de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales con más de 24 actividades de divulgación científicas que cubrirán las temáticas Nuestro cuerpo, Planeta Tierra, Mente maravillosa, De los átomos a las galaxias, ¡Tech me out! y Nuestra sociedad. Además, incluye la propuesta Pintíficas para servir de modelo a niñas interesadas en la ciencia.

La XI edición de Pint of Science tendrá como escenario los bares Dr. Jekyll, La Solía, pub Anticuario, pub La Noche, restaurante Pistones & Bielas y cafetería Paréntesis a partir de las 19.00 horas. En ella participan, 13 investigadoras y 13 investigadores de la Universidad de Cantabria (UC).

Entre ellos está Matxalen Llosa, que abordará cómo las bacterias mejoran la salud humana y la del planeta en 'El amigo interior. Las bacterias que nos habitan'; Carlos García-Noriega, con la charla 'Tu "basura" será arqueología'; Ana Toya Solís, que tratará de la democratización de la creación musical en 'Tecnología musical, mujeres y empoderamiento', o Palmerina González, PINTífica, que muestra qué se puede ver con un microscopio de electrones en 'Átomos: ver lo invisible y mover lo imposible'. Como 'PINTífica' da visibilidad del trabajo de las mujeres científicas españolas.

El objetivo de estas acciones es que sirvan de modelo a futuras generaciones de niñas interesadas en la ciencia, así como visibilizar las problemáticas añadidas de ser mujer en áreas STEM o la desigualdad laboral que experimenta el sector.

Este año, Pint of Science Torrelavega amplía su propuesta con actuaciones de música en directo durante los descansos a cargo de estudiantes de la UC. The Haze, Lucas Montero y Los Rezagados tocarán en el pub Anticuario de la capital del Besaya.

Además, el próximo miércoles 20 en Dr. Jekyll (Santander) se desarrollarán distintas actividades vinculadas a la ingeniería con charlas como 'Las buenas vibraciones de la alta velocidad', de Javier Sánchez Haro y 'Ciclones tropicales, tifones y huracanes', de Fernando Méndez Incera, con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria.

También se tiene en cuenta la presencia del eclipse del 12 de agosto y en coctelería La Solía (Santander), el miércoles 20 se podrá aprender sobre este fenómeno con investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) como Airam Marcos con 'La ciencia de los eclipses' y José Luis Bernal con 'Del lab al cielo: el universo y cómo estudiarlo'.

A lo largo de sus diez ediciones en España, Pint of Science ha celebrado 2.200 eventos en 920 bares,con la participación de más de 5.300 investigadoras e investigadores y alrededor de 130.000 asistentes.

El festival nació en mayo de 2013 en Reino Unido, cuando los investigadores Michael Moskovin y Praveen Paul organizaron una actividad en sus laboratorios para acercar su trabajo a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. La buena acogida hizo que se plantearan una idea sencilla: si el público podía acudir a los laboratorios, ¿por qué no llevar la ciencia a los lugares donde la gente se reúne habitualmente, como los bares?

En España, la iniciativa está coordinada por la asociación sin ánimo de lucro Pint of Science España, que cuenta con la dedicación de más de 600 personas voluntarias, además del apoyo de numerosas entidades colaboradoras y patrocinadoras que hacen posible cada edición.