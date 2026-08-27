La Filarmonica della Scala de Milán abrirá este viernes en el FIS su nueva gira europea

Filarmonica della Scala de Millán - FIS

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filarmonica della Scala de Milán abrirá ese viernes, 28 de agosto, en la 75 edición del Festival Internacional de Santander (FIS) y a la batuta del maestro Riccardo Chailly, una nueva gira europea que, tras su actuación en la Sala Argenta les llevará a la Quincena Musical de San Sebastián, la Brucknerhaus de Linz (Austria), el Rudolfinum de Praga (República Checa) y, de vuelta en Italia, a Turín y Rímini.

En la cita en Santander, a las 20.00 horas, el joven Alexander Malofeev será el solista en el Concierto n.º 4 para piano de Serguéi Rajmáninov, en un programa dedicado por entero a la música rusa que se completa con el poema sinfónico Utyos, 'La roca', del mismo compositor y la Cuarta de Piotr Ilich Chaikovski.

En nota de prensa, el FIS ha indicado que esta gira que se inicia en la capital cántabra adquiere un significado "especial" al ser una de las últimas grandes citas internacionales de Riccardo Chailly al frente de la formación milanesa.

Y es que el maestro dejará la dirección musical de La Scala al término de 2026 y pondrá fin a más de una década de liderazgo artístico iniciada en 2015 como director principal y consolidada desde 2017 como director musical.

A partir de 2027, el relevo lo tomará el director surcoreano Myung-Whun Chung, nombrado sucesor por el Teatro alla Scala y que debutó en Santander en la pasada edición del Festival, al frente de la China NCPA Orchestra.

PROGRAMA

La Filarmonica della Scala regresa al Festival Internacional de Santander con un programa concebido por Chailly como un recorrido por tres momentos decisivos del sinfonismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La velada se iniciará con La roca, op. 7, el primer poema sinfónico de Serguéi Rajmáninov, una obra de juventud en la que ya aflora el lirismo melancólico y la riqueza orquestal que definirían al compositor.

A continuación, el pianista Alexander Malofeev afrontará el Concierto para piano y orquesta n.º 4 en sol menor de Rajmáninov, una partitura de exigencia técnica y refinamiento expresivo.

La segunda parte del concierto se dedica por entero a la Sinfonía n.º 4 en fa menor, op. 36. de Piotr Ilich Chaikovski, una de las "cumbres" del repertorio romántico y una obra íntimamente ligada al concepto del destino que atraviesa toda la creación del compositor ruso.

El FIS ha indicado que las localidades de venta anticipada para este concierto están agotadas. Sin embargo, a las 11.00 horas de este viernes saldrán a la venta las entradas que, conforme a la normativa de espectáculos de Cantabria, han de reservarse para el día del concierto.

Podrán adquirirse, de forma simultánea, tanto en la taquilla como a través de la página web del FIS, www.festivalsantander.com