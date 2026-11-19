Nueva web de la Filmoteca de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha renovado su página web (https://filmotecacantabria.es/) que, a partir de ahora, se convierte en un espacio digital "más accesible, intuitivo y útil", al tiempo que facilita el acceso a la programación y actividades que ofrece en sus diferentes sedes y a las iniciativas que desarrolla.

Su director, Christian Franco, ha explicado que el objetivo de esta acción --"un paso adelante más en nuestro compromiso con la ciudadanía", ha dicho-- es también dar a conocer "toda la dimensión" de la labor que lleva a cabo la Filmoteca cántabra.

Para Franco, se trata de una herramienta para "acercar el cine y la cultura audiovisual cada vez a más personas, fortalecer nuestra relación con los espectadores y proyectar una institución pública moderna, abierta y conectada con la sociedad".

Igualmente ha señalado que la renovación de la web pretende que el público "se sienta parte de la Filmoteca", facilitar que cualquier persona encuentre fácilmente la información que necesita y que "más ciudadanos conozcan la diversidad de nuestra programación y actividades".

En definitiva, "queremos conectar más aún con nuestros espectadores, que la Filmoteca mantenga una relación más directa y continuada con sus públicos", ha resumido su responsable.

La nueva plataforma incorpora un sistema de gestión dinámica de contenidos que permite actualizar de forma ágil la programación cinematográfica, las películas, los ciclos y las actividades culturales, lo que posibilita una información más ordenada y permanentemente actualizada.

Asimismo, su nueva organización visual y navegación más intuitiva facilitan la consulta de la cartelera, los horarios y las diferentes sedes de la Filmoteca de Cantabria.

La renovación tecnológica de la página web proporciona una base flexible y escalable, preparada para incorporar nuevas funcionalidades y servicios digitales en el futuro. Además, la organización estructurada de la información facilita su posicionamiento en buscadores y contribuye a mejorar la visibilidad digital de la programación cultural de la Filmoteca de Cantabria, tanto en sus sedes de Santander y Torrelavega como en los municipios cántabros a los que llega gracias a su programa de Filmoteca Regional.