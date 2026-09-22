La Filmoteca de Cantabria restaura por primera vez un largometraje, la película 'Santander, la ciudad en llamas' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha restaurado por primera vez un largometraje, en concreto la película 'Santander, la ciudad en llamas', dirigida por Luis Marquina, englobada en el género de catástrofes y cuyos exteriores fueron rodados en la ciudad.

Una película singular que describe el incendio de 1941, y que fue estrenada apenas tres años después, en 1944.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha presentado este martes el resultado de esta primera restauración y ha destacado que con ello se cumple "con una tarea pendiente, una deuda que la Filmoteca tenía con la sociedad cántabra y con sus propios principios fundacionales".

"Gracias a esta actuación, esta institución se consolida como el gran centro de conservación del cine cántabro", ha afirmado.

La película muestra diferentes enclaves de la ciudad y del extrarradio, además de la bahía y la playa del Sardinero. Toda la parte del incendio se filmó en los estudios CEA de la Ciudad Lineal, donde también se construyó una gran maqueta de Santander para las tomas generales.

Su proceso de restauración, que ha supuesto una inversión que supera los 10.000 euros, ha consistido en escanear el largometraje al que se le ha aplicado además, un intenso proceso de limpieza y restauración, que permite apreciar el filme con una calidad no vista desde su estreno en 1944.

"Pero lo relevante de este proyecto no es sólo que hayamos recuperado para el gran público Santander, sino que hemos incorporado este título al patrimonio cántabro, ya que los herederos de Germán López, el productor de la película, han cedido los derechos de difusión para el sector cultural, a perpetuidad, a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, y la Filmoteca gestionará sus derechos de difusión", ha explicado.

Gracias a esta donación, cualquier filmoteca o centro cultural, de Cantabria o de fuera, que quiera proyectar la película podrá hacerlo previa petición a la Filmoteca.

PRIMERA PROYECCIÓN

El 7 de octubre, a las 20.00 horas, la Filmoteca acogerá la primera proyección pública de la copia restaurada de 'Santander, la ciudad en llamas'. Será un pase gratuito que servirá de colofón a un pequeño ciclo con películas restauradas el último año y organizado para celebrar el Día del Cine Español.

Esta sala acogerá esa semana otras dos proyecciones, y posteriormente, se incluirá en la programación de la Filmoteca Regional.

De igual modo, a partir de esa fecha, cualquier casa de cultura o entidad cántabra que quiera proyectar el filme sólo tendrá que dirigirse a la Filmoteca para concretar las sesiones y recibir los materiales.

Martínez Abad ha recordado que la labor de la Filmoteca se centra en la preservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico y ha explicado que, durante sus veinticinco años de existencia, se ha distinguido como una de las entidades más activas en el ámbito de la difusión, con una intensa programación que alcanza las 1.600 proyecciones anuales.

Actividad que se ha realizado tanto en sus sedes estables de Santander y Torrelavega como en los más de 40 municipios cántabros a los que llega a través del ciclo Filmoteca Regional y de las acciones coordinadas con la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Unas proyecciones que, en conjunto, superan los 50.000 espectadores cada año.

MÁS DE 500.000 DE EUROS DE AYUDA AL SECTOR AUDIOVISUAL DE CANTABRIA

El consejero ha valorado la colaboración entre la Filmoteca y la Cantabria Film Commission, entidades que trabajan para servir de soporte a la cinematografía cántabra.

Un apoyo que se traduce en la gestión de las ayudas al cine que convoca la Sociedad Regional, 200.000 euros cada año, cantidad que se acerca al medio millón de euros si se suman otras ayudas al cine desde la Consejería, así como en iniciativas como el Taller de Impulso de Proyectos Cinematográficos; los 'Diálogos de Cine y Producción', dirigidos a profesionales del sector, o el Catálogo de Cortos de Cantabria, cuya edición de este año presentábamos hace unos meses.

Además de estas actividades, la Filmoteca organiza cada año diferentes cursos y charlas de formación, y también atiende a los investigadores que se dirigen a la entidad, ya sea para acceder a sus fondos fílmicos o para consultar el archivo personal de Mario Camus, que se custodia en Bonifaz desde el año 2023, cuando fue donado por los herederos del cineasta.

Además, se ha desarrollado una intensa campaña de recuperación de fondos fílmicos, centrada especialmente en los formatos de cine familiar, sobre todo el super 8, que ha permitido recuperar ya más de un millar de películas familiares de corto metraje, y más de un centenar de cintas de cine industrial.

Tanto la directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández- Rosillo, como el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Francos, ha coincidido en destacar la importancia de esta restauración, que, además, ha contado con la colaboración de la Filmoteca Española, quien ha asesorado sobre el proceso de reocupación del filme.

Franco también ha destacado la singularidad del convenio firmado con los herederos del productor mediante el que se cede los derechos a perpetuidad de la exhibición de la película en circuitos culturales, "y que puede servir de ejemplo al resto de la filmoteca".