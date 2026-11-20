El jefe de obra de Dragados (izda) sale de los juzgados de Salesas tras declarar como investigado en la instrucción de la causa de El Bocal - EUROPA PRESS

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la causa por el colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, tiene intención de poner ya fin a la instrucción, si bien está a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial sobre el recurso de la Demarcación de Costas contra el auto en el que reafirmó que este organismo era el responsable del mantenimiento de la infraestructura y no el Ayuntamiento de Santander, según ha podido saber Europa Press por fuentes judiciales.

Estas mismas fuentes han explicado a esta agencia que la decisión de la Audiencia sobre este recurso debe producirse de forma inminente. Si lo estima, ello podría suponer nuevas diligencias y retrasar el fin de la instrucción.

La Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Costas en Cantabria, presentó recurso de apelación contra el auto de la jueza en el que reafirmó que este organismo (Costas) era el responsable del mantenimiento de la infraestructura de madera, cuya rotura el 3 de marzo de 2026 provocó la muerte de seis estudiantes y heridas graves a otra joven.

También presentó recurso de reforma --ante la propia magistrada--, subsidiario de apelación ante la Audiencia, la representación procesal del jefe de Obras y Proyectos de la Demarcación de 2014, cuando se hizo la obra, hasta 2023, cuando se jubiló.

Además, fuentes judiciales han indicado que otras partes personadas de la causa se han adherido al recurso, entre ellas la representación de la única superviviente del colapso de la pasarela.

En el auto recurrido, la instructora reafirmó que Costas era la responsable del mantenimiento de la infraestructura de madera, cuya rotura provocó el mortal suceso.

También en él, entre otras cuestiones, la magistrada rechazaba la documentación solicitada por Costas para demostrar que el Ayuntamiento mantenía la senda, pues ya se declaró que la Demarcación era la responsable de la conservación en un auto anterior -fechado el 23 de marzo- y nadie lo recurrió.

En concreto, la Abogacía del Estado que representa a Costas pedía que se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de la ciudad para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

EL JEFE DE OBRAS DE DRAGADOS DECLARA COMO INVESTIGADO

Dentro de la instrucción de la causa, ha declarado este viernes como investigado el jefe de obra de Dragados, la empresa contratista que llevó a cabo el proyecto.

Este investigado, que ya declaró en la causa como testigo perito, ha entrado a las 9.35 horas y ha salido poco más de una hora después, sobre las 10.40.

Ha rehusado realizar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación, tanto antes como después del acto.

Fue citado a declarar al apreciar la instructora un actuar "supuestamente negligente" al ejecutarse la pasarela "de forma distinta a lo proyectado", según se indicaba en el auto que dictó y en el que acordó iniciar la acción penal contra éste, que se dio a conocer el 3 de noviembre.

En el mismo, la instructora consideraba justificada su citación como investigado "al concurrir en su persona, presuntamente, indicios de comisión del ilícito penal objeto de la investigación en la presente causa".

En este auto se indicaba que "debe responder en su condición de jefe de obra de la entidad Dragados en relación con el actuar supuestamente negligente desplegado a la hora de ejecutar la indicada pasarela de forma distinta a lo proyectado", lo que, a juicio de la instructora, conllevó "una merma en la robustez de la estructura" de la infraestructura siniestrada, que, "en principio, si pudo tener incidencia en el resultado final".

OCHO INVESTIGADOS

La instrucción por el accidente de El Bocal arrancó el 3 de marzo de este año, el mismo día del suceso.

Desde entonces, la magistrada ha practicado diligencias tendentes a esclarecer los hechos y ha iniciado la acción penal frente a ocho personas: la gestora del 112 que atendió la llamada de un vecino el día anterior avisando del estado de la pasarela; la agente de la Policía Local que recibió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela de madera; el representante legal de Dragados, la empresa contratista que construyó la infraestructura, y el jefe de obra de la misma entidad que estuvo al frente de la ejecución del proyecto.

Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la empresa Dragados.