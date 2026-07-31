Finaliza la rehabilitación energética de 90 viviendas en Miengo tras una inversión de 6,4 millones de euros

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, inaugura este viernes las obras de rehabilitación energética de la urbanización Las Arenas de Miengo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha inaugurado este viernes las obras de rehabilitación energética de la urbanización Las Arenas de Miengo, que ha supuesto una inversión de 6,4 millones de euros, de los que 6,1 han sido financiados por el Gobierno de Cantabria.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que esa financiación ha llegado a través del programa europeo PREE 5000, destinado a impulsar la rehabilitación energética de edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Media ha destacado que la finalización de estos trabajos supone "un ejemplo perfecto" de lo que es "la política útil y el servicio público".

En este sentido, ha asegurado que estas obras han permitido "mejorar de forma extraordinaria" esta urbanización, haciéndola "más moderna y acogedora, mejorando la calidad de vida de todos los residentes y también del entorno urbano en el que se sitúa".

El consejero ha recordado que la urbanización Las Arenas, que fue construida en el año 1993, presentaba "un importante deterioro", y ha informado que las obras se han prolongado durante 24 meses y han permitido mejorar las condiciones energéticas de los tres bloques.

La actuación ha consistido en la instalación de una fachada ventilada con acabado cerámico, la sustitución de todas las carpinterías y vidrios, la impermeabilización y renovación de las cubiertas y el aislamiento del sótano para incrementar la eficiencia energética del edificio y reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Con esta obra, las viviendas pasarán de una calificación energética F a una calificación C, con un ahorro estimado de casi dos millones de kilovatios hora al año y una reducción de más de 400.000 kilogramos de emisiones de CO2 anuales.

El consejero también ha destacado el impacto económico de este tipo de proyectos, que impulsan la actividad económica y el empleo, "uno de los grandes objetivos" que el Gobierno se ha marcado.

Por otro lado, Media ha aseverado que el Ejecutivo regional ha gestionado más de 16,6 millones de euros del programa PREE 5000, que han permitido ejecutar 130 actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes de toda la comunidad, entre ellos Miengo, Ajo, San Vicente de la Barquera y Somo.

En este sentido, Media ha criticado que el anterior Gobierno "pensaba devolver" estos fondos europeos "porque eran incapaces de gestionarlos".

"Había dinero en caja para construir vivienda pública y pensaban devolverlo porque la incapacidad de gestión era total, ha afirmado el titular de Vivienda, que ha defendido el trabajo de la dirección general de este ramo, que ha permitido aprovechar estos fondos para impulsar actuaciones de rehabilitación por distintos puntos de la comunidad.

Por otra parte, Media ha pedido al Gobierno de España "un mayor compromiso económico con las políticas de rehabilitación de vivienda", y ha insistido en la necesidad de incrementar la financiación destinada a este tipo de actuaciones.

Así, ha defendido que se necesita más fondos para regenerar los barrios y para que el tejido urbano mejore en accesibilidad y sostenibilidad. "Esos son unos recursos que hemos echado de menos en el nuevo Plan Estatal de Vivienda", ha lamentado.

El consejero ha criticado además que el nuevo Plan Estatal de Vivienda "se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas", a pesar de que estas son las administraciones competentes en esta materia.