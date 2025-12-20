Finaliza la reparación del talud del polígono industrial de Tanos-Viérnoles tras una inversión de medio millón

Talud del polígono industrial de Tanos-Viérnoles - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria y la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), ha finalizado las obras de reparación del talud del polígono industrial de Tanos-Viérnoles, tras un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación, con una inversión de 499.930 euros, ha permitido reforzar la zona afectada y mejorar la seguridad de las infraestructuras del polígono mediante la estabilidad del terreno y la preservación de las infraestructuras existentes.

Después de un procedimiento de licitación abierto y publicar la intervención en la plataforma de contratación del sector público, las obras han consistido en ejecutar una pantalla de micropilotes arriostrada mediante una viga de coronación de hormigón armado anclada al terreno.

Desde la base del talud hasta dicha viga se ha construido una escollera hormigonada para reforzar la estabilidad global del conjunto y contribuir a prevenir futuros deslizamientos.

La redacción del proyecto y la dirección facultativa han sido realizadas por la empresa Dingemas Ingeniería, mientras que la ejecución material ha correspondido a la constructora SIEC.

En nota de prensa, el Gobierno de Cantabria ha afirmado que se trata de una actuación con la que SICAN "refuerza su compromiso" con el mantenimiento y mejora de los espacios industriales de la comunidad, "asegurando entornos seguros y competitivos para el desarrollo empresarial y la atracción de nuevas inversiones", ha señalado.