Finalizan los trabajos de recuperación de la pintura mural del panteón de la familia Pardo en Ciriego - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Ha salido a la luz una osa polar que permanecía oculta en la cúpula y han reaparecido las figuras de los cuatro evangelistas en las pechinas SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María de Toraya ha finalizado los trabajos de recuperación de la pintura mural del interior de la cúpula del panteón de la familia Pardo en el cementerio de Ciriego, realizado por Gerardo del Alvear.

La intervención, debido al avanzado estado de deterioro de la obra, se ha centrado en la limpieza y estabilización de la superficie, fijación de la capa pictórica, consolidación de zonas degradadas y reintegración cromática, con el fin de devolver la legibilidad a la imagen, ha informado el Ayuntamiento.

En el espacio interior de la cúpula se representa la bóveda celeste, en la que aparecen cuatro ángeles orantes de pie, cada uno de ellos con diferente coloración en su vestimenta (rojo, morado, verde y naranja), que unen sus manos para rezar por las almas de los difuntos.

Durante los trabajos llevados a cabo por la Fundación Santa María de Toraya ha salido a la luz una osa polar que permanecía oculta en la decoración de la cúpula.

A juicio de los especialistas en restauración que han participado en los trabajos, se trata de un detalle único que muestra el simbolismo, la identidad y la narrativa original de la pintura.

Además, durante las labores de restauración, en las pechinas de la cúpula han reaparecido las figuras de los cuatro evangelistas, lo que devuelve al conjunto su significado original y su riqueza artística.

La alcaldesa de Santander y presidenta del consejo de la Sociedad Cementerio Jardín, Gema Igual, ha elogiado el resultado de la intervención sobre un espacio que posee un valor artístico extraordinario".

Igual ha enmarcado esta actuación en el trabajo que se realiza desde la Sociedad Cementerio Jardín para poner de relieve el valor artístico del camposanto santanderino, y ha recordado que el panteón de la familia Pardo forma parte del patrimonio municipal desde 2018.

MEJOR MONUMENTO

Desde ese año, ha apuntado Igual, el Ayuntamiento está desarrollando un plan de actuaciones enfocado a su conservación y consolidación, con intervenciones que han merecido el premio al mejor monumento en el concurso Cementerios de España organizado por la revista Adiós Cultural.

El panteón de Adolfo Pardo constituye una de las obras arquitectónicas de mayor entidad dentro del cementerio de Ciriego. La obra fue realizada por el arquitecto Javier González Riancho (1881- 1953). La manera adoptada es el neorrománica-bizantina, único en el camposanto santanderino.

El conjunto arquitectónico está decorado por un programa de mosaicos atribuido al artista italiano Octavio Bianchi, dando privilegio a los espacios de entrada y altar donde se disponen los motivos más elaborados y figurativos, y dejando los laterales para motivos ornamentales, básicamente, geométricos.

La cubierta de la construcción utiliza las bóvedas de medio punto, en cuyo crucero se erige una cúpula central cubierta de pintura al fresco realizada por Gerardo de Alvear (1881-1964) en su interior y recubierta de coloridos mosaicos en el exterior.