Firmado el convenio que equipara las condiciones laborales de los bomberos laborales y funcionarios del SEMCA

Archivo - Incendio forestal.- Archivo - TWITTER 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el comité de empresa del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), integrado por los sindicatos UGT, CSIF y SIEP, han firmado el acuerdo para la formalización del convenio colectivo del personal laboral integrado del organismo autónomo, que introduce el compromiso de equiparar las condiciones de trabajo entre los trabajadores laborales y los funcionarios, entre las principales novedades.

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha presidido este viernes el acto en el que se ha rubricado dicho acuerdo, que, según ha destacado, recoge la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, especialmente de los laborales, que son 118 de los 170 que tiene el SEMCA.

A éstos se les conceden permisos por asuntos particulares, más los de antigüedad, que hasta ahora no existían para los laborales. También se les da un día festivo por San Juan de Dios, patrono de los Bomberos.

Además, se les reconoce el complemento por distancia al centro de trabajo, lo que puede suponer 575,91 euros por persona al año; y un complemento destinado a retribuir la capacidad de conducción de vehículos u otros que exijan carnés diferentes a los exigidos para tener la condición de bombero.

Asimismio se introduce la consolidación de guardias de 24 horas para los bomberos y de 12 horas para los jefes de sala, y la mejora de la retribución de las horas extraordinarias.

En concreto, hasta el momento, por cada hora normal u ordinaria que trabajaban se pagaba un 1,5% y 2% cuando estaba activado un plan de emergencias, mientras que, a partir de este convenio, será de 2% y de 2,5%, respectivamente.

El Consejo de Gobierno dio este jueves su visto bueno al aumento de la masa salarial para afrontar las nuevas condiciones que recoge el convenio, hasta un gasto máximo de 380.000 euros, que ya estaba previsto en el presupuesto de 2025.

Todas las mejoras que recoge dicho convenio entrarán en vigor tras la publicación del convenio colectivo en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), una vez se lleve a cabo la correspondiente tramitación administrativa.

SATISFACCIÓN EN EL COLECTIVO

El presidente del comité de SEMCA, Josué Castillo, ha trasladado que la mayoría del colectivo está "muy satisfecha" por la firma de este acuerdo "después de tanto tiempo". "Nos merecíamos firmar un convenio después de tantísimos años", ha dicho.

Según ha señalado Castillo, los anteriores gobiernos les han "ninguneado" y "maltratado". Sin embargo, desde el colectivo "siempre han sido profesionales", han estado "en las buenas, en las malas", y cuando les han llamado han ido a trabajar "gratis".

"Creo que esto ya tocaba", ha valorado el presidente del comité, que ha apuntado que hoy también empieza "una nueva etapa". "Nosotros tendemos la mano, empezamos de cero. Creo que con negociación y diálogo se llega a mejor puerto que con reivindicaciones y denuncias", ha manifestado.

Por su parte, Urrutia ha explicado que el nuevo convenio colectivo sustituirá al aprobado en 2009, que estaba caducado desde diciembre de 2012 y que fue denunciado por el Comité de Empresa en octubre de 2021, y convocada y constituida su mesa de negociación en noviembre del 2021 también.

Asimismo, ha subrayado la importancia que tiene el acuerdo adoptado --que se alcanzó el pasado 26 de diciembre--, tanto para los trabajadores como para el propio Servicio de Emergencias, y que se extiende al Gobierno de Cantabria y a la calidad del servicio que presta a los ciudadanos

Según ha recordado, los nuevos trabajadores del SEMCA tienen condición de funcionarios públicos, mientras que los antiguos, todos con contrato laboral, mantienen su condición de laborales, con la consideración de extinguir, lo que significa que en el mismo momento que su relación activa finaliza esos puestos desaparecen y se procede a cubrir las vacantes con funcionarios.

Para la consejera, este convenio era "necesario" porque el anterior está caducado pero, además, hay dos regímenes que establecen condiciones de trabajo y salariales diferentes para atender un mismo servicio.

"Para mí esta competencia y este servicio ha sido y es una prioridad", ha destacado Urrutia, que ha reconocido sentir una "enorme satisfacción" por haber podido alcanzar dicho acuerdo.