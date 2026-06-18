Firmado el convenio para el soterramiento de las vías de Torrelavega, con el objetivo de que sea una realidad en 2030

Firma del convenio para el soterramiento de las vías de Torrelavega. - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega han firmado el convenio para el soterramiento de las vías de Torrelavega, que cuenta con un presupuesto de casi 139 millones de euros, con la previsión de que las obras comiencen el año que viene y sea una realidad en torno a 2030.

El convenio ha sido rubricado este jueves por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, en la Delegación del Gobierno, en Santander, y al acto han asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el delegado, Pedro Casares.

El presidente de Adif ha avanzado que la previsión es que las obras se liciten antes de que finalice el año para que puedan comenzar en 2027 y la integración de las vías de Torrelavega sea una realidad "cuanto antes".

Por su parte, Buruaga ha indicado que el convenio recoge costes "realistas" para poder cumplir con plazos "muy ambiciosos". Y es que, si todo discurre conforme a la previsto, ha anunciado que el proyecto del soterramiento se podrá terminar "en el entorno del 2030" y concluir las obras de urbanización en 2033.

Todos ellos han coincidido en destacar que este convenio, que tendrá una vigencia inicial de diez años, es fruto del acuerdo entre las tres administraciones para hacer realidad una reivindicación "histórica" de la ciudad, en beneficio de los vecinos, quienes ganarán en "calidad de vida".

Asimismo, han señalado que la integración ferroviaria marcará "un antes y un después" para Torrelavega, dado que la transformará en una ciudad "más segura, habitable y saludable", y supondrá una "oportunidad" de desarrollo económico y social.

El presupuesto de todas las actuaciones incluidas en este acuerdo se estima en 138,86 millones de euros, de los que Adif aporta el 50%, el Gobierno de Cantabria el 30% y el 20% restante el Ayuntamiento de Torrelavega.

UNA CIUDAD "MÁS CENTRALIZADA"

El proyecto de integración del ferrocarril en Torrelavega comprende una longitud de 1,8 kilómetros de la línea de ancho métrico a su paso por el municipio, entre los pasos a nivel del Paseo Niño y de la calle Pablo Garnica, siendo la supresión de estos pasos a nivel el principal beneficio ferroviario y urbanístico. Además, se construye una nueva estación subterránea y un edificio de viajeros en superficie, sobre el soterramiento.

El proyecto se completa con un nuevo aparcamiento, también subterráneo y adosado al soterramiento, la transformación urbanística de los nuevos espacios que la actuación genere para la ciudad y su integración en el entorno.

El nuevo convenio permitirá integrar todas las actuaciones que no pudieron completarse dentro de los plazos del convenio anterior (finalizado en diciembre de 2025) y que incluyen la redacción del proyecto de urbanización del entorno del nuevo edificio de viajeros, accesos y reordenación de viales necesarios (45.000 metros cuadrados) y la ejecución de las obras correspondientes al soterramiento, nuevo edificio de viajeros, aparcamiento de la estación y obras de urbanización.

Tras la ejecución de todas las obras incluidas en el nuevo convenio, se llevará a cabo el proceso de desafectación, tanto de los suelos como de los aprovechamientos urbanísticos que resultasen patrimoniales de Adif para su incorporación al proceso urbanístico, tal y como se comprometieron las partes en el primer convenio de 2018.