Firmado el nuevo convenio de almacenistas, con una subida salarial del 7% y un nuevo complemento

Firmantes del nuevo convenio colectivo de almacenistas de Cantabria - CCOO

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de la distribución en Cantabria, encargado de abastecer a supermercados, tiendas y todo tipo de establecimientos hosteleros, cuenta con un nuevo convenio colectivo para sus instalaciones de almacenamiento y logística que incluye una subida salarial del 7 por ciento.

El nuevo texto, que recoge también subida en los pluses y una disminución y mejora en la jornada, ha sido suscrito este viernes por los sindicatos UGT, CCOO y USO con las patronales del sector.

Afecta a más de 1.300 personas trabajadoras en Cantabria, distribuidas principalmente en empresas como Lupa, Coviran, BM o CueliArce y será el marco que regule las relaciones laborales en almacenes y centros mayoristas hasta el 31 de diciembre de 2029.

Entre las novedades del convenio destaca la creación de un nuevo complemento en los mismos términos que las tres pagas extraordinarias; un incremento salarial del 7% en todos los conceptos; nuevos pluses de frío positivo y congelado; disminución de la jornada; consolidación de horas complementarias; jornadas continuas en los autoservicios mayoristas; ampliación de las licencias, y la actualización de la tabla de categorías profesionales.

En un comunicado, los sindicatos firmantes han valorado este acuerdo de manera positiva y han reconocido "el esfuerzo patronal con el que se recupera el poder adquisitivo perdido durante los últimos años, ya que al concluir la vigencia del convenio el incremento total superará el 25%".

Además, han subrayado los "importantes avances" en materia de conciliación, póliza de accidentes o contratación y se han felicitado por la "modernización de un texto que había quedado obsoleto en numerosos aspectos, ajustándolo a la nueva legislación o actualizando el sistema de clasificación profesional".