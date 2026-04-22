Firmado el nuevo convenio colectivo de porteros y conserjes tras cinco años de "bloqueo" y conflictos judiciales

Firma del nuevo convenio colectivo de Fincas Urbanas de Cantabria - UGT

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CNT-AIT y CCOO y la Asociación de Empresarios de Fincas Urbanas de Cantabria (ASEFUCA) han suscrito el nuevo convenio colectivo de empleados de fincas urbanas --porteros, conserjes y administrativos de comunidades de vecinos-- tras cinco años de "bloqueo" en las negociaciones y conflictos judiciales.

El nuevo texto regulará las condiciones laborales, sociales y económicas de estos 400 trabajadores, a quienes se aplicará una nueva tabla salarial con el incremento correspondiente a los cinco últimos años, y tendrá una vigencia de tres (2026-2028).

Así lo ha informado en un comunicado el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Eliseo Alonso, quien ha valorado que esta rúbrica "pone fin al bloqueo que durante cinco años ha mantenido a los trabajadores únicamente con las subidas del Gobierno, con un enfrentamiento judicial, y el extremo de llegar a solicitar la aplicación del convenio de Sevilla".

Estos incrementos salariales estarán vinculados al Índice de Precios al Consumo (IPC) de cada año, a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el salario base; además de incrementos en los pluses, la prohibición de absorber complementos y una actualización de las licencias.

El sindicalista ha agradecido "la predisposición y buena fe" de las partes negociadoras. Sin embargo, ha precisado que aunque el convenio "no es el que nos hubiera gustado, devuelve la seguridad jurídica perdida y encauza la negociación colectiva en este sector para el futuro".