El FIS adelantará la venta de butacas para 'La flauta mágica', 'La belleza' y el abecedario flamenco de Rodrigo Cuevas

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La última reunión del Patronato del Festival Internacional de Santander (FIS), celebrada este lunes, ha aprobado adelantar la venta de localidades para los tres espectáculos que no estarán incluidos en el abono de la 75 edición: la segunda función de 'La flauta mágica' (5 de agosto), el concierto 'La belleza', de Rodrigo Cuevas, (12 de agosto) y el abecedario flamenco de Arcángel (16 de agosto).

Las entradas para estos eventos podrán adquirirse a través de la web www.festivalsantander.com, a partir de las 11.00 horas del 26 de diciembre.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presidido la reunión del Patronato, en la que se ha avanzado en la "magnífica programación" diseñada para conmemorar el 75 aniversario.

Una programación que, a su juicio, "va a colmar las expectativas del público" y contribuirá a avanzar en el objetivo de atraer a la comunidad un "turismo cultural de alto valor añadido".

La presidenta ha estado acompañada en la reunión por el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el director del FIS, Cosme Marina, y otros miembros del Patronato del festival, ha informado el Gobierno.