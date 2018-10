El FIS cierra su 67 edición con 28.000 espectadores y 600.000 euros de recaudación

Publicado 28/08/2018 13:38:19 CET

La ocupación media en el Palacio de Festivales fue cercana al 84% y en los Marcos Históricos alcanzó casi el 100%

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha cerrado su 67 edición, desarrollada entre el 1 y el 25 de agosto, con 28.000 espectadores y una recaudación de más de 600.000 euros.

Según informa la organización del FIS, un total de 28.000 espectadores han asistido a los 48 eventos programados y los ingresos por la venta de entradas han alcanzando la cifra total de 602.000 euros, lo que supone un aumento superior al 13% con respecto al año pasado. En 2017 se obtuvieron en taquilla casi 530.000 euros.

La ocupación media en los eventos programados en el Palacio de Festivales de Cantabria fue cercana al 84 por ciento. Se registraron siete llenos absolutos. La sala Argenta se llenó en los dos conciertos ofrecidos por London Symphony Orchestra bajo la dirección de Sir Simon Rattle, así como en el espectáculo del Bèjart Ballet Laussane y en el recital de piano de Joaquín Achúcarro.

Además, se completó el aforo previsto en la Sala Pereda para los espectáculos del ciclo En Familia: las dos funciones de 'Pedro y el Lobo' con la Compañía Etcétera y la representación de 'El bosque de Grimm' a cargo de La Maquiné.

También registraron llenos los dos conciertos incluidos en el ciclo de Creación Contemporánea: la presentación de 'Transmutare', el proyecto musical desarrollado por Laboratorio Klem, en la Casa de Mareas de Soano, y la actuación de Sax Ensemble, con Santiago Serrate al frente, en el Paraninfo de la Magdalena.

Las dos finales del Concurso Internacional de Piano Paloma O'shea, incluidas nuevamente en la programación del Festival, también tuvieron una altísima ocupación.

En los Marcos Históricos, ciclo dedicado a la música historicista y antigua que se celebra en diferentes localidades de Cantabria, la ocupación fue cercana al 100%, con prácticamente todos los concierto llenos, a los que asistieron cerca de 6.400 espectadores.

Alrededor de 800 artistas han participado en la 67 edición del Festival Internacional de Santander que incluía un total de 48 propuestas: seis grandes conciertos sinfónicos, dos espectáculos de danza, dos recitales de piano, tres conciertos barrocos, dos jornadas dedicadas a la música contemporánea, tres sesiones familiares, veinticuatro conciertos dentro de los Marcos Históricos dedicados a la música antigua e historicista, así como tres sesiones de proyecciones y coloquios.

En esta edición ha destacado la presencia de los directores de orquesta Sir Simon Rattle, Iván Fischer o Yannick Nézet-Séguin al frente de London Symphony Orchestra, la Orquesta del Festival de Budapest y la Orquesta de Rotterdam, respectivamente, y el regreso al Festival del Bèjart Ballet Lausanne con su director artístico Gil Roman.

Los pianistas Barry Douglas y Yefim Bronfman, el barítono Christian Gerhaher, la soprano Katherine Watson o la violinista Isabelle Faust también figuran entre los nombres destacados de este año.

En el capítulo dedicado a la música antigua y barroca sobresalen la Orchestra of the Age of Enlightenment, Europa Galante con Fabio Biondi al frente, la Orquesta Barroca de Sevilla, los violinistas Lina Tur y Enrico Onofri, el organista Juan de la Rubia o las formaciones Capella de Ministrers, La Guirlande y L'Aphoteose.