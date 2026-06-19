El FIS, Codesa, la ONG 14 kilómetros y José Alberto reciben los premios Onda Cero Cantabria 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS), Anchoas Codesa, la ONG 14 kilómetros y al entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, que han recibido este jueves los premios Onda Cero Cantabria 2026 en un acto organizado por el Grupo Atresmedia y celebrado en el Casino de Santander, que ha contado con presencia de numerosas autoridades.

Durante el evento, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha expresado el respaldo del Gobierno de Cantabria a "los medios de comunicación libres" por ser "la correa de transmisión de la nueva realidad que estamos construyendo" y porque son "un aliado indiscutible de la modernización, el desarrollo y el crecimiento de esta sociedad".

En este sentido, Urrutia ha reivindicado el pluralismo, como valor superior de "nuestra democracia y nuestro estado de derecho".

"El vínculo entre democracia y libertad de expresión es categórico", ha recordado, por lo que el papel del periodista en el relato "será siempre insustituible: seréis siempre los ojos y los oídos de todos nosotros", ha sentenciado.

Urrutia, que ha acudido a esta entrega de premios en nombre de la Presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha felicitado a los organizadores "por esta magnífica iniciativa" que "es ya un imprescindible de Cantabria".

En este punto ha agradecido el compromiso de los medios de comunicación en general, y de Onda Cero y de sus trabajadores en particular, con la sociedad y la "marca" Cantabria".

La consejera también ha felicitado a los premiados por este reconocimiento "a su trayectoria, esfuerzo, constancia, solidaridad e ilusión, que hace destacar a Cantabria como comunidad". Gracias a la labor de personas y entidades como las premiadas, Urrutia ha afirmado que "hoy Cantabria tiene razones fundadas y suficientes para mirar el futuro con certidumbre, determinación e ilusión".

A este acto de entrega de los premios también han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Begoña Gómez del Río; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directora de contenidos de Atresmedia Radio, Virginia Vides, entre otros, ha informado el Gobierno.

GALARDONADOS

El objetivo de los galardones de Onda Cero Cantabria es reconocer a quienes han aportado algo especial a la comunidad con su trabajo, esfuerzo, arraigo y vocación de servicio hacia los demás.

Se trata de unos premios que elige y concede la plantilla de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria.

El origen de Anchoas Codesa se remonta hace justo 50 años, cuando un grupo de trabajadores se asoció para quedarse con la fábrica original, ubicada en Treto. La empresa actual, ubicada en Laredo, da empleo a 90 personas -la mayoría de ellas mujeres-, y una de sus máximas es la apuesta por la calidad. Codesa, hoy con la tercera generación de la familia al frente, es una de las empresas más galardonadas en el sector conservero de Cantabria, con 3 Estrellas en los Superior Taste Award, entre otros premios.

En categoría cultural, la plantilla de Atresmedia Radio en Cantabria ha concedido su galardón al Festival Internacional de Santander, FIS, que este verano cumple su 75 edición y acaba de ser declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España.

Considerado como uno de los festivales más prestigiosos y más antiguos de Europa, durante sus 75 años de vida ha traído a Cantabria numerosos estrenos y actuaciones exclusivas de música y danza, de la mano de nombres de relevancia mundial.

En categoría solidaria, el premio ha recaído en '14 kilómetros', una asociación que lleva 10 años comprometida con la mejora de la calidad de vida de los inmigrantes en situación de exclusión social. El motor de esta asociación fundada por Pilar Bezanilla lo componen los más de 70 voluntarios y los 220 los socios que mantienen el proyecto de integración social. Sólo el año pasado, realizaron 220 nuevas acogidas y atendieron 1.700 consultas de información y asesoramiento sobre regularización.

Por último, el galardón en categoría deportiva ha sido para el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, quien cogió al equipo hace cuatro años en puestos de descenso y lo ha ascendido a la máxima categoría del fútbol español, además de proclamarlo campeón de la liga Hypermotion.

Ovetense, de 44 años, Luis Alberto, acaba de recibir el premio del diario Marca al mejor entrenador de Segunda División, por segundo año consecutivo.