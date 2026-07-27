El FIS regresa el 2 de agosto a la Porticada con música y el estreno de un documental sobre su "memoria sentimental"

Archivo - Plaza Porticada de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) regresará el domingo, 2 de agosto, a la Plaza Porticada como preludio a la celebración de su 75 edición con música y el estreno de un documental sobre su "memoria sentimental".

Este espacio que durante años acogió los conciertos del Festival albergará el estreno, a las 21 horas, del documental '75 agostos', con guion y dirección de Marta Solano.

La película, que recoge testimonios que son la "memoria sentimental" del FIS, se proyectará en una gran pantalla en la plaza, en un acto público con la colaboración de Plenitude.

Antes del estreno del documental, la fiesta por el 75 aniversario comenzará en las calles, con la participación de los conservatorios Jesús de Monasterio y Ataulfo Argenta, de Santander, y el de Torrelavega.

Desde las 19.30 horas, los músicos tocarán en el piso superior de tres autobuses turísticos, siguiendo su recorrido habitual por la ciudad. A las 20.30 horas, un pasacalles los llevará desde diferentes puntos del centro urbano hasta la plaza Porticada, para interpretar allí juntos, y dirigidos por Emilio Otero, destacado músico, compositor, profesor y director de orquesta, el 'Himno a la alegría' de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, en un guiño más a la historia del FIS en este lugar, ha informado el Festival.

Con la participación del alumnado de los conservatorios de Cantabria en esta celebración, el Festival quiere destacar el talento de los músicos formados en la región "como auténtica cantera de artistas", y también, intensificar la implicación del FIS con la formación y el desarrollo de oportunidades para los jóvenes intérpretes.

Además, y como homenaje a la historia gráfica del Festival, el acto en la Porticada recupera para su promoción el diseño clásico de los carteles que, hasta hace unos años, se utilizaban para anunciar la programación del FIS.

Sobre el documental, la idea inicial fue tener algún tipo de memoria sentimental del Festival, pero no visto por quienes lo hacen, sino por aquellos para los que se hace, principalmente, el público; que fuesen los receptores del Festival quienes hablasen de él, tanto abonados que vivieron los primeros años en la Porticada como el nuevo público que ahora se incorpora.

Marta Solano (Santander, 1980), directora de documentales y guionista, ha sido la elegida para articular esta nueva mirada al FIS. Con una trayectoria de 20 años en la dirección documental y junto a Álvaro de la Hoz, especialista en montaje, Solano comenzó a bucear, hace dos años, en la memoria documental y personal del Festival.

El documental comenzó a recoger testimonios en noviembre de 2024, con las primeras entrevistas, en un trabajo de grabación que se extendió a lo largo del verano del año pasado y hasta poco antes de comenzar este año de la 75 edición.