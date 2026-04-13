La fiscal pide seis meses a los exconsejeros de Sniace por los vertidos al Saja-Besaya

juicio por los vertidos contaminantes de Sniace al Saja-Besaya, en la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia, a 13 de abril de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva fiscal de la causa contra los exconsejeros de Sniace por los vertidos contaminantes de esta empresa de Torrelavega al río Saja-Besaya entre los años 2008 y 2010 sin autorización solicitará seis meses de prisión a cada uno de los ocho acusados: al que fuera jefe de operaciones, al presidente de la compañía y al resto de miembros del Consejo de Administración en el momento de los hechos.

La representante del ministerio público rebaja así la petición de cárcel inicial por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras haberse eliminado la continuidad en el ilícito. Y les reclama también 12.000 euros de multa y un año de inhabilitación para actividades relacionadas con la emisión de vertidos al medio natural, según ha puesto de manifiesto este lunes en el arranque de la repetición del juicio, tras la anulación de parte del plenario y del fallo anterior.

La vista oral, ante la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander y en la que la Abogacía del Estado pide casi 50 millones de euros de indemnización, ha comenzado con las declaraciones de los citados esta vez para completar la prueba testifical: Miguel Gómez de Liaño, que también fue consejero y secretario de Sniace y que ha dicho no recordar "nada" por lo que se ha remitido a la documentación que obre en la causa; y Francisco Martín, que fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional (2007-2011) y que ha indicado que esta administración no tenía competencia sobre esos vertidos, sí la Confederación Hidrográfica.

A la primera sesión han sido citados una docena de testigos más y el plenario ha arrancado con todos los exconsejeros de Sniace presentes salvo el que fuera presidente de la empresa, Blas Mezquita, que no ha podido comparecer por motivos médicos. Han rechazado las actuaciones que les imputan y todos menos dos han abandonado a continuación el salón de actos de Las Salesas donde se celebra el juicio hasta el que tengan que ser interrogados, el 20 de abril.

La vista se prolongará durante cinco jornadas hasta el día 22, después que la Audiencia Provincial de Cantabria anulara parcialmente la anterior y el fallo también, del Juzgado de lo Penal 2 de Santander, que condenó a tres meses y medio de cárcel al jefe de operaciones y a los miembros del Consejo de Administración de Sniace. Se celebró en febrero de 2021, un año después de cerrar la planta.

Antes de la prueba testifical, en el trámite de cuestiones previas, las partes personadas han coincidido en apreciar la atenuante de dilaciones indebidas y como muy cualificada además, en una causa que se enjuicia casi 17 años y nueve meses después de las primeras actuaciones. Un extremo que la magistrada valorará al dictar sentencia, en la que también abordará la posible prescripción de hechos que han interesado las defensas y que ha rechazado admitir con carácter previo. Sí ha admitido nueva documental presentada.