Fiscalía alerta del traslado de la prostitución a pisos, más de 200 en Cantabria

Publicado 19/10/2019 12:08:15 CET

Y dificulta la actuación policial y la demostración de la relación laboral de las mujeres con los proxenetas

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El traslado de la prostitución de los clubes de alterne a pisos, de los que se han contabilizado en Cantabria "más de 200", está dificultando "sobremanera" la actuación policial y está haciendo que "empeore" la situación de las mujeres que ejercen la prostitución, según constata la Fiscalía en su memoria anual.

Y ello porque se estima que en los denominados 'pisos relax', el 80% de las ganancias es para el duelo del negocio y solo el 20% para las mujeres, y los horarios de éstas son "extenuantes, trabajando a veces durante todo el día".

De hecho, desde alguna ONG que trabaja en el ámbito de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, se ha constatado que las mujeres consumen estupefacientes para poder resistir la disponibilidad 24 horas", según recoge la memoria del Ministerio Público, consultada por Europa Press.

Existen dos tipos de pisos, por un lado los que funcionan como un club, con una "mami" que controla a las chicas, "en algunos casos exigiéndoles horarios que las dejan exhaustas y necesitando drogarse para cumplirlos"; y por otro, pisos alquilados por habitaciones. En este caso, "las chicas se anuncian a sí mismas, pero asumen más riesgo y tienen menos seguridad".

La Fiscalía subraya por otro lado que, a nivel policial y de la Inspección de Trabajo, en los pisos resulta más complicado demostrar la relación laboral de las mujeres con los proxenetas. En el caso de los clubes de alterne, esta "alternativa" está "dando buenos resultados" y se ha traducido en un aumento de las causas penales en los dos últimos años contra los responsables de los prostíbulos.

En 2018 la Guardia Civil realizó 11 inspecciones en clubes de alterne coordinados con Policía Nacional e Inspección de Trabajo, sin haberse detectado víctimas de trata. La Inspección de Trabajo levantó 40 actas de infracción en materia de seguridad social, y tramitó

44 altas en la Seguridad Social de oficio, pero solo se ha podido llevar a cabo una actuación en un piso ante la dificultad de demostrar en estos casos la relación laboral de las mujeres.

En cuanto a la actividad de los Ayuntamientos, destaca la clausura de dos clubes de alterne en los municipios de Bezana y Reocín. Asimismo, destaca la "activa intervención" de la Delegación de Gobierno con las comunidades de propietarios con el fin de abordar

formas de combatir la explotación sexual en pisos.

LA LABOR DE LAS ONGS

La Fiscalía recoge en su balance la labor de ONGs como APLEC, Nueva Vida, Movimiento por la Paz y la Red Cántabra contra la trata.

APLEC ha trabajado con 500 mujeres, tanto en clubes como en los más de 200 pisos detectados en Cantabria, así como en la calle; y ha detectado 21 mujeres que relatan situación de trata, pero no han querido denunciar, entre otras razones "por la vergüenza de que en sus países de origen se conozca su actividad".

Además, "si no han sido víctimas de violencia "física" por parte de los tratantes no se consideran a sí mismas como "esclavas" sexuales y no tienen conciencia de que son maltratadas". Por otro lado, se han detectado 45 mujeres españolas, lo que supone "un cierto aumento en relación con años anteriores, con edades muy dispares, siendo, o muy jóvenes, o bastante mayores". La actitud de las españolas es de rechazo absoluto a la ayuda de la ONG.

El problema que encuentran los miembros de las ONG es, en primer lugar, lograr que las mujeres confíen en ellos y acepten su apoyo, y después, la necesidad de guardar la confidencialidad, ya que si las chicas saben que la entidad informa a las autoridades sobre su situación, dejan de confiar en ellos y rechazan su ayuda.

Desde la ONG Nueva Vida, que trabaja en el acogimiento de menores y víctimas de trata, se demanda la necesidad de intensificar las campañas de sensibilización de los más jóvenes, que son "los futuros consumidores de prostitución".