La Fiscalía cántabra pide 33 años y medio a un hombre por agredir y violar a su pareja y grabarlo

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria pide un total de 33 años y medio de cárcel a un hombre acusado de agresión, física y sexual, a su pareja, y de grabar sin su conocimiento ni consentimiento la agresión.

Será juzgado el próximo jueves, 22 de mayo, a partir de las 11.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, por delitos de agresión sexual, lesiones y contra la intimidad

Según la calificación del ministerio público, el procesado, "a causa de su actitud profundamente celosa", inició una "fuerte discusión" en el transcurso de la cual, "con ánimo de menoscabar la integridad física de ella, le propinó numerosos empujones y golpes y la tiró sobre la cama, donde continuó dándole golpes por todo el cuerpo".

Ya de madrugada, mantuvo relaciones sexuales con la víctima, quien "pese a no consentirlas, no opuso resistencia para que el acusado no persistiese en su actitud violenta".

A causa de la agresión, la mujer sufrió factura en una falange, hematomas en el tronco y extremidades, y contusiones en la cabeza, entre otras lesiones.

Semanas antes, el acusado había penetrado a su pareja, que se encontraba inconsciente en la cama, mientras grababa en video la agresión, sin el consentimiento ni conocimiento de ella.

DELITOS Y PENAS

Los hechos constituyen, según la Fiscalía, dos delitos de violación, otro de lesiones de violencia de género y uno contra la intimidad de descubrimiento de secretos reveladores de vida sexual.

Las penas solicitadas por sendas violaciones suman veintisiete años de prisión, veinticuatro de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima y cuarenta de inhabilitación para trabajo con menores.

Además, por los delitos de lesiones y contra la intimidad pide la fiscalía seis años y medio de prisión, diez de prohibición de acercarse y comunicarse con ella, y 6.300 euros de multa.

En concepto de responsabilidad civil, solicita el pago a la mujer de una indemnización de 2.500 euros.