La Fiscalía de Cantabria abre una investigación por el convenio del SCS con Santa Clotilde

Hospital Santa Clotilde en Santander - PODEMOS

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria ha abierto una investigación por el convenio singular entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde.

El ministerio público ha incoado diligencias de investigación preprocesal para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados en abril por Podemos, según la comunicación que la fiscal encargada del asunto ha remitido al partido, consultada por Europa Press.

El contrato tiene un compromiso económico estimado de entre 254 y 320 millones de euros y una duración de 16 a 20 años. En la denuncia, la formación morada trasladó sus "dudas" sobre la tramitación del convenio, la "falta de transparencia" en el acceso al expediente, la "modificación posterior del compromiso económico" y el uso de una figura "excepcional" para articular un acuerdo de larga duración con una entidad privada.

Podemos quiere que el convenio sea analizado "en profundidad" y que el Gobierno regional (PP) aporte la documentación y dé las explicaciones que correspondan, toda vez que "compromete cientos de millones de euros de fondos públicos durante los próximos años".

Así, en el partido consideran "imprescindible" que se aclare si se cumplieron los requisitos legales, si había "justificación suficiente" para recurrir a esta fórmula y si se valoró previamente el refuerzo de los recursos propios del sistema sanitario público.

Además, incluyó en su denuncia la "preocupación" por otros convenios en tramitación, como el de Mutua Montañesa, y con lo que "el debate no se limita únicamente al convenio de Santa Clotilde, sino al modelo sanitario que se está impulsando en Cantabria".

TRIBUNAL DE CUENTAS.

Las diligencias incoadas por la Fiscalía de Cantabria se suman a las ya iniciadas por el Tribunal de Cuentas, también tras una denuncia de Podemos.

El órgano fiscalizador acordó abrir una pieza de Acción Pública y trasladar toda la documentación al Ministerio Fiscal para su conocimiento y análisis. El expediente se mantiene abierto.

El partido morado destaca así que "dos vías de control independientes están analizando, desde sus respectivos ámbitos, distintos aspectos de un convenio que condiciona el futuro del modelo sanitario público de Cantabria".