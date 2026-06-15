La Fiscalía solicita 12 años a un hombre por violar a una mujer con la que cenó y se disponía a dormir en su casa

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SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de doce años de prisión a un hombre acusado de violar a una mujer con la que cenó y que se disponía a dormir en su casa.

Según el escrito del ministerio público, tras cenar en el domicilio de ella, se quedó a dormir. Entonces la víctima le comentó que no la molestase, porque tomaba pastillas para dormir.

Pese a ello, de madrugada, "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", el procesado la penetró.

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de agresión sexual merecedor de diez años de prisión, diez de libertad vigilada, otros tantos de alejamiento y prohibición de comunicar con la mujer, y quince años más de inhabilitación para trabajar con menores.

Y como responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la mujer en 2.200 euros por la agravación del estado mental de la víctima, que tras los hechos vio agudizada la sintomatología adaptativa que padecía.

El juicio está previsto este miércoles, 17 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el TSJC.