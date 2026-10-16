FMC pide que las confederaciones hidrográficas asuman la limpieza de cauces en municipios de menos de 5.000 habitantes

Asistentes a la 39 Federación de Municipios de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Asamblea anual de la Federación aprueba todos los acuerdos por unanimidad SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Cantabria (FMC) ha pedido este viernes que las confederaciones hidrográficas del Ebro y Cantábrico asuman la limpieza de cauces de los ríos que atraviesan municipios de la región de menos de 5.000 habitantes.

La organización, que agrupa a los 102 entes municipales de la comunidad autónoma, ha tomado este acuerdo --por unanimidad, al igual que el resto-- en el marco de su 39 asamblea anual, celebrada en las instalaciones del Balneario de La Hermida, en Peñarrubia, según ha informado su presidente Francisco Javier Camino.

En el encuentro, que ha contado con 95 asistentes, de los que 70 eran alcaldes, también se ha acordado solicitar al Gobierno nacional financiación para poder aplicar la Ley de Bienestar Animal y al Ejecutivo regional colaboración para asumir los gastos que conlleva ejecutar las órdenes de derribo de inmuebles en estado de ruina en las localidades más pequeñas.

En la asamblea se ha destacado asimismo la importancia del Fondo de Cooperación Municipal (FCM) para "la autonomía de los municipios, la igualdad entre ellos y la cohesión territorial", ha señalado Camino.

Además, ha resaltado el agradecimiento que se ha trasladado al Gobierno de Cantabria "por el incremento en las aportaciones" de un 20% que destina a los Servicios Sociales de los ayuntamientos, aunque ha pedido que se siga trabajando en este área que acarrea "importantes gastos" a los consistorios.

Por otro lado, se ha solicitado la retirada de los cables telefónicos que se encuentran sin utilizar.

Finalmente, se ha aprobado el presupuesto de la federación para 2026, que asciende a 188.000 euros. En esta cantidad se incluye la aportación que anualmente le destina el Gobierno de Cantabria y que este año es de 45.000 euros, 5.000 euros más que en 2025. Camino ha subrayado la "cordialidad" que ha reinado durante toda la Asamblea, la última de la legislatura, en la que se ha acordado que no hubiera intervenciones de representantes de los gobiernos de Madrid y Cantabria debido a la próxima convocatoria electoral del mes de noviembre. Sí ha estado presente la consejera de Presidencia Isabel Urrutia.