Fomento adjudica en 1,2 millones las obras de consolidación del dique oeste del puerto de San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha adjudicado por 1,2 millones de euros las obras de consolidación del dique oeste del puerto de San Vicente de la Barquera, que tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación tiene como objetivo reforzar y reparar esta infraestructura, que presenta actualmente desperfectos y oquedades en la base de su cimentación, y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes a este espacio.

Así lo ha explicado en nota de prensa el titular del área, Roberto Media, quien ha incidido en que estas deficiencias provocan descalces puntuales y permiten la entrada de agua en el interior del dique, lo que está afectando al material que conforma su núcleo.

Los trabajos comenzarán con el sellado de las oquedades existentes mediante mortero y el bombeo de hormigón para reforzar la cimentación.

Además, se realizarán inyecciones de resina a través de perforaciones en el eje del dique para consolidar el material de su núcleo y mejorar la estabilidad de la estructura.

La actuación contempla también la reparación de la parte superior de los muros exteriores de mampostería, mediante la colocación de barras de anclaje y el posterior hormigonado para recuperar su sección original.

Por otro lado, se demolerá el pavimento de hormigón existente para acondicionar adecuadamente la superficie del núcleo del dique y se ejecutará un nuevo pavimento continuo de hormigón.

Como parte de la intervención, también se retirarán las barandillas actuales y se instalarán otras nuevas.

De este modo, la actuación permitirá intervenir de forma integral sobre el dique oeste, reforzando su estructura y mejorando el estado de los distintos elementos que lo conforman.