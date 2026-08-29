Fomento adjudica por 40.000 euros la construcción de una nueva marquesina en Pámanes

Zona de la rotonda de Pámanes donde irá la nueva marquesina - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha adjudicado por un importe de 40.727 euros las obras para la construcción de una marquesina en Pámanes, en el municipio de Liérganes, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de los usuarios del transporte público por carretera.

La actuación se ejecutará en la parada ya existente situada en la rotonda que une la carretera nacional N-634 y la autonómica CA-160, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

De estilo urbano, la marquesina será mixta de metal y madera y tendrá unas dimensiones de 4 metros de ancho y 1,90 metros de altura.

Las obras se complementarán con una ampliación de la acera para cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

El consejero del área, Roberto Media, ha destacado que esta actuación responde al objetivo del Ejecutivo autonómico de proporcionar a los viajeros del transporte público regular "un lugar cómodo y seguro donde realizar la espera de los autobuses".

"Estamos satisfaciendo las necesidades de los viajeros del transporte público por carretera poniendo a su disposición una parada en óptimas condiciones de seguridad, fuera de la carretera, y un refugio que les proteja de las inclemencias climatológicas durante el tiempo de espera", ha explicado.

Por último, el Gobierno ha indicado que la nueva infraestructura se suma a las sucesivas actuaciones que esta Consejería está desarrollando en distintos puntos de Cantabria para modernizar y mejorar las paradas de la red de transporte público por carretera y proporcionar así a los viajeros espacios "más confortables, accesibles y seguros" durante los tiempos de espera.