Fomento adjudica la renovación de las tuberías de abastecimiento en alta a Laredo y Nates, en Voto

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha aprobado la propuesta de adjudicación del proyecto de renovación de tuberías de abastecimiento en alta de Laredo y la localidad de Nates, perteneciente al municipio de Voto, a la empresa Palomera Obras y Proyectos, S.L., con un presupuesto de dos millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Estas obras darán servicio también a los municipios de Colindres y Bárcena de Cicero.

Con esta actuación, integrada dentro del Plan Hidráulico Asón, se actualizan las instalaciones existentes, que cuentan con más de 40 años de antigüedad, y que, según el consejero del ramo, Roberto Media, presentan actualmente un estado "muy precario", incumplen las normativas vigentes en materia de seguridad y salud, y afectan a la calidad en el suministro de agua a estas zonas.

Para Media, con estos trabajos el Gobierno cumple con su compromiso de garantizar el abastecimiento de agua en todos los municipios de Cantabria, "un problema prioritario al que ya estamos aportando soluciones".

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es solucionar las pérdidas de agua de esta red, debido a las fugas que periódicamente se generan en sus tuberías de fibrocemento.

Para ello, se llevará a cabo su sustitución por otras de fundición dúctil que aseguran la resistencia, estanqueidad y durabilidad de las conducciones a largo plazo.

Media ha destacado que la reducción de estas fugas proporcionará un ahorro del agua captada del río Asón, en Ampuero, mejorando la sostenibilidad hídrica y ambiental del río. Además, supondrá un ahorro económico y una mejora de la eficiencia energética al reducirse los costes de explotación y los gastos de reparación de fugas.

Por otro lado, el consejero ha resaltado que estas obras, mejorarán también el trazado de estas dos líneas para hacerlas discurrir por caminos o viales públicos de fácil acceso y mantenimiento, clausurando las tuberías que discurren por propiedades privadas que complican su mantenimiento y explotación.

El proyecto contempla también la reforma integral de los edificios y las instalaciones eléctricas tanto del bombeo de Laredo como del de Nates.

Además, en el último caso, se reformará su sistema de abastecimiento con una nueva tubería directa en alta, desde Treto hasta el bombeo de esta localidad, que evitará la distorsión del caudal que finalmente llega a las viviendas de Nates.