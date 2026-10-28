Fomento y la Cámara de Comercio formarán a 83 nuevos conductores profesionales para la obtención del CAP

Imagen de la visita del consejero de Fomento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y la Cámara de Comercio impulsan la formación de 83 nuevos conductores profesionales, de los que 16 son mujeres, con cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Según ha señalado el Gobierno de Cantabria, la iniciativa ha despertado un "importante interés", con más de 230 solicitudes presentadas, y cuenta con una subvención de 100.000 euros. Su fin es contribuir a mejorar la empleabilidad y facilitar el relevo generacional en un sector estratégico para Cantabria.

Se han organizado nueve grupos formativos, seis especializados en transporte de mercancías, dos en transporte de viajeros y uno de carácter mixto, en colaboración con seis autoescuelas de la comunidad autónoma. De estos grupos, uno ya ha finalizado la formación, siete se encuentran actualmente en desarrollo y uno comenzará en las próximas semanas.

El consejero, Roberto Media, ha visitado en las instalaciones de la Autoescuela Bahía uno de los cursos acompañado por la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega.

Durante la visita, ha destacado el éxito de este programa que comenzó en 2025 y que este año se desarrolla por primera vez en colaboración con la Cámara Cantabria.

En el curso actual participan once alumnos, entre ellos tres mujeres, que completan la formación necesaria para acceder profesionalmente al transporte de mercancías y viajeros.

"Ofrece oportunidades laborales en un ámbito clave para nuestra economía", ha remarcado el consejero, quien ha resaltado que la colaboración entre la Administración y las empresas es "lo que verdaderamente funciona porque permite adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral" Media ha detallado también los "excelentes resultados" obtenidos en la edición anterior, pues en 2025 la Dirección General de Transportes gestionó directamente este programa, cuya elevada demanda obligó a incrementar la dotación inicial de 100.000 euros hasta alcanzar los 250.000 euros para formar a 212 personas en la obtención del carné profesional.

Por su parte, Vega ha agradecido la confianza depositada por el Gobierno regional para gestionar esta iniciativa y destacado la importancia de vincular la formación con las necesidades reales del tejido empresarial.

"Tenemos claro que la capacitación de las personas debe ir de la mano de las necesidades de nuestras empresas, especialmente de las pymes, y en el sector del transporte existe una demanda creciente de profesionales que garantice el relevo generacional y la continuidad de la actividad" ha explicado.

En este sentido, ha indicado que la Cámara ha realizado más de 145 entrevistas personales para seleccionar a los participantes.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto, combinando la financiación aportada por el Gobierno de Cantabria con recursos adicionales obtenidos a través de la Cámara de España y el Fondo Social Europeo.

Finalmente, tanto Roberto Media como Rosa Vega han coincidido en la necesidad de seguir impulsando este tipo de programas en futuras convocatorias para responder a la demanda de conductores profesionales y reforzar la competitividad de un sector estratégico para la economía regional.