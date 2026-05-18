Fomento compra por 2,1 millones 63 viviendas de la Sareb en Los Corrales tras subir la oferta dos veces

Archivo - El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, en el Parlamento, en una foto de archivo. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha avanzado en el Pleno del Parlamento de este lunes que el Gobierno de Cantabria ha tenido que subir dos veces la oferta que firmará "en las próximas semanas" con la Sareb, hasta los 2,1 millones de euros, para la compra de dos promociones paralizadas de Los Corrales de Buelna con un total de 63 viviendas, "para terminarlas y ponerlas a disposición de los cántabros".

Ante una interpelación del Grupo Regionalista, Media ha asegurado que la tercera y última propuesta ha sido la aceptada por la empresa pública estatal que gestiona activos procedentes de la reestructuración bancaria, tras competir con un "empresario del este", porque desde la Sareb "nos decían que ganaría la mejor oferta".

El precio original de la Sareb fue de 2,8 millones y la primera oferta de la Consejería fue de 1.751.000 euros. Luego bajó el precio a 2.295.000 euros, momento en el que aumentó la oferta, que también fue insuficiente, antes de volver a subirla y ganar la puja.

En su opinión, la respuesta de la Sareb sobre las viviendas de Los Corrales "no ha podido ser más decepcionante porque el único objetivo del Estado ha sido hacer negocio con esas promociones y ha antepuesto su interés económico a las necesidades de los ciudadanos", ha denunciado, al compararlo con "un promotor privado más".

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que "no se crean" al Gobierno de España (PSOE-Sumar) porque "les están engañando", ya que, a su juicio, "hay una distancia enorme entre lo que dice y lo que hace".

En concreto, ha censurado que "falta transparencia" en los precios el Estado, que "obliga a competir" en subastas y adjudica al mejor postor "sin ninguna prioridad para lo público".

Por ello, ha puntualizado que desde el Gobierno de Cantabria "no pedimos regalos sino que estamos dispuestos a pagar lo que nos corresponde, pero hay una diferencia enorme entre pagar un inmueble a otra administración con un fin social y competir en una subasta como si fuéramos un fondo de inversión".

Cree que las administraciones públicas "tienen que legislar y poner las condiciones adecuadas para acabar con el desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda" del mercado de vivienda.

Y, para ello, la Consejería ha mantenido contactos "permanentes" con la Sareb y con la empresa pública Casa 47, con el objetivo de movilizar los activos públicos en desuso en toda la región.

Media enmarca las 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en la estrategia que tiene en marcha el Ejecutivo regional, "una cifra que sigue creciendo cada día", ha dicho.

Entre ellas, se encuentran las obras del inmueble del Zapatón y ha avanzado que "en las próximas semanas iremos a Sierrapando", en alusión a las 42 viviendas adjudicadas a través de un procedimiento público-privado.

OKUPA DE OREJO

Por otro lado, Media ha asegurado que la madre de la okupa que entró en abril en una vivienda de alquiler asequible de Orejo (Marina de Cudeyo) ha colocado este sábado una cámara de seguridad, tras ser desahuciada por un juzgado de Torrelavega por no ser considerada una persona vulnerable.

Mientras tanto, ha lamentado que a la persona a la que le corresponde el alquiler y que "merece" la vivienda "no se la podemos dar", algo que ha calificado como "el mundo al revés".

En esta línea, ha asegurado que esa es "la realidad" de las políticas de vivienda del Gobierno central y que "o se cambian de una forma radical o no hay quien lo arregle".