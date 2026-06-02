Archivo - Fomento licita por 125.618 euros el proyecto de saneamiento del barrio La Serna de Viveda - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación el proyecto para dotar de saneamiento al barrio La Serna, en la localidad de Viveda, con un presupuesto de 125.618 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación tiene como objetivo completar la red de saneamiento de esta zona, perteneciente al municipio de Santillana del Mar, donde todavía existen viviendas que no están conectadas a la red general. Para ello, se ampliará la infraestructura existente y se enlazará con la red general del saneamiento Saja-Besaya.

El titular de esta Consejería, Roberto Media, ha señalado que la actuación permitirá dar solución a una demanda existente en el barrio y contribuirá a mejorar las condiciones ambientales de la zona.

En este sentido, ha indicado que aún existen en Cantabria zonas que carecen de infraestructuras básicas de saneamiento, "una situación a la que nos hemos comprometido a resolver cuanto antes para que todos los cántabros dispongan de servicios esenciales de calidad con independencia de dónde residan".

Sobre este asunto, Media ha asegurado que su departamento continuará ejecutando importantes inversiones de obras hidráulicas para seguir mejorando este tipo de infraestructuras en todos los municipios de la Comunidad.

En el caso de este proyecto, las obras contemplan la instalación de una nueva conducción de más de 260 metros de longitud, así como la construcción de varios elementos de registro necesarios para el funcionamiento de la red.

Además, se ejecutarán las conexiones de las viviendas afectadas y se eliminarán los vertidos actualmente existentes.

El proyecto también incluye la reposición de todos los espacios y elementos que puedan verse afectados durante los trabajos, como jardines, muros, cierres y cruces de caminos, de manera que la zona recupere sus condiciones previas una vez finalizada la obra.