Fomento licita por 1,4 millones un nuevo depósito de agua en el Alto de San Mateo en Bezana

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, se reúne con la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana. - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación las obras para la construcción de un nuevo depósito de agua en el Alto de San Mateo, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, con un presupuesto cercano a 1,4 millones (1.384.185 euros) y un plazo de ejecución de 12 meses.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha subrayado la importancia de esta actuación para continuar modernizando las infraestructuras hidráulicas de la comunidad autónoma y asegurar un servicio de calidad, adaptado a las necesidades actuales y futuras del municipio.

"Con este proyecto damos respuesta a una importante necesidad para Santa Cruz de Bezana, incrementando de manera muy notable la capacidad de almacenamiento y reforzando la garantía de suministro para los vecinos, especialmente ante futuros incrementos de la demanda", ha señalado.

La actuación, que será financiada íntegramente por el Ejecutivo autonómico, permitirá mejorar las infraestructuras de abastecimiento del municipio mediante un nuevo depósito con una capacidad total de almacenamiento de 1.200 metros cúbicos, distribuida en dos cuencos comunicados de 600 metros cúbicos cada uno.

La nueva instalación recibirá el agua procedente del bombeo del Churrasco y sustituirá al actual depósito elevado, cuya capacidad es de 80 metros cúbicos.

El proyecto contempla además la instalación, en la caseta de bombeo, de un grupo de presión compuesto por dos bombas horizontales capaces de elevar un caudal de 8 litros por segundo a una altura manométrica de 25 metros, garantizando así el suministro a las edificaciones situadas por encima de la cota del nuevo depósito.

Asimismo, se construirá una cámara de llaves anexa destinada a albergar las válvulas de salida, desagüe y comunicación del depósito, así como los contadores y el equipamiento necesario para el bombeo del agua cuando las condiciones de servicio lo requieran, ha informado el Gobierno de Cantabria.