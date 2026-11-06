Fomento licita por 193.121 euros la redacción del proyecto para construir 20 VPO de alquiler asequible en Laredo

El consejero de Vivienda, Roberto Media, en la Puebla Vieja de Laredo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda, a través de GESVICAN, ha licitado la redacción del proyecto para la construcción de 20 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler asequible en Laredo.

Así lo ha avanzado este viernes en un comunicado el titular del área, Roberto Media, quien ha explicado que esta actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 193.121 euros.

Una nueva promoción, cuyo coste estimado será de tres millones de euros, que se incorporará al parque público de vivienda de Cantabria y que contribuirá a ampliar la oferta de alquiler asequible, especialmente en este municipio donde existe una gran demanda.

Las futuras viviendas se ubicarán en una parcela de 1.308 metros cuadrados situada en la calle San Francisco, en el entorno de la Puebla Vieja, un solar adquirido por el Gobierno de Cantabria para dar respuesta a la falta de oferta habitacional en el municipio.

El anuncio, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla la celebración de un concurso de proyectos abierto a profesionales y equipos de arquitectura para seleccionar la mejor propuesta para esta promoción residencial.

Entre los principales criterios de valoración figuran la calidad arquitectónica y la integración de la actuación en su entorno, la eficiencia energética y la sostenibilidad o las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las viviendas.

Media ha recordado que estas 20 viviendas se sumarán a las 37 que el Ejecutivo autonómico está ejecutando actualmente junto al Hospital de Laredo y a las tres viviendas rehabilitadas por GESVICAN en unos bajos de su propiedad y que recientemente han sido sorteadas.