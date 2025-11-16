Fomento licita las obras de cubrición de la pista deportiva de Lamasón por más de 400.000 euros

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una visita a Lamasón.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación el proyecto de cubrición de la pista deportiva de Quintanilla, uno de los núcleos de población del municipio de Lamasón, con un presupuesto de 438.026 euros y un plazo de ejecución de 10 meses.

En nota de prensa, el titular del área, Roberto Media, ha señalado que, en la actualidad, Lamasón no dispone de una infraestructura cubierta que permita a los vecinos practicar actividades deportivas en días de lluvia.

Por ello, Media ha subrayado la importancia de esta inversión con la que el Ejecutivo "vuelve a mostrar su compromiso con las zonas rurales para ampliar la oferta de servicios públicos y contribuir a mejorar de forma directa la calidad de vida de sus vecinos".

El proyecto generará un nuevo espacio cubierto de algo más de 500 metros cuadrados y su estructura se llevará a cabo con materiales acordes a este entorno natural, con madera laminada y teja mixta.

También se contempla la ejecución de una red de recogida de aguas pluviales y una red de drenaje que conectará las bajantes de la nueva estructura y las canaletas.

Además, está prevista la instalación de un pavimento deportivo y el marcaje de las líneas de juego, así como la iluminación y el acondicionamiento del escenario existente en la pista.

El consejero ha indicado que esta actuación forma parte de los proyectos que el Consejo de Gobierno encargó a Gesvican para la reforma y mejora de instalaciones deportivas en nueve municipios de Cantabria, con una inversión cercana a los 9 millones de euros.

Como ejemplo, se ha referido a la cubrición de la pista del CEIP Eugenio Perojo de Liérganes, cuyos trabajos se encuentran ya en ejecución, o la futura reforma del estadio bolístico El Verdoso, entre otros proyectos que se iniciarán en los próximos meses.

El responsable de Fomento ha explicado que el anuncio está ya publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas en ejecutar estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de diciembre.