Fomento licitará el puente del Cristo en Carasa en más de 7 millones y las obras empezarán esta legislatura

El Consejero De Fomento, Vivienda, Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media, Recibe Al Alcalde De Voto. - GOBIERNO

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria iniciará próximamente la licitación de las obras de construcción del nuevo puente del Cristo, en Carasa (Voto), que supondrá una inversión autonómica estimada de 7,13 millones de euros.

La previsión es que el proyecto se licite "en los próximos meses" y que la adjudicación e inicio de las obras sea antes fin de legislatura (mayo 2027).

El proyecto contempla tanto la demolición del actual puente como la construcción de una nueva estructura sobre la ría de Rada, que mejorará las comunicaciones de Voto con Bárcena de Cicero y la Autovía del Cantábrico A-8.

Así lo ha adelantado este jueves el titular del ramo, Roberto Media, en un comunicado en el que ha explicado que el proyecto constructivo ya está redactado y en fase de supervisión.

Una vez supere este trámite administrativo, la Consejería procederá a su aprobación definitiva e iniciará el proceso de contratación de los trabajos.

Media se lo ha trasladado así al alcalde de Voto, Santiago del Campo, durante una reunión para analizar actuaciones de Fomento en el municipio, como el puente del Cristo, "el proyecto de legislatura más importante" en el municipio.

Con él se atenderá una reivindicación "histórica" de los vecinos y se dotará a Voto de una nueva infraestructura "estratégica y necesaria para contribuir al desarrollo económico y social de toda la zona". Por su parte, el regidor municipal ha afirmado que es "una de las obras más importantes de la historia" de Voto.

OTRAS ACTUACIONES

El consejero y el alcalde también han repasado otras actuaciones que "próximamente" acometerá Fomento en el municipio, como el asfaltado de varias zonas en la carretera de Rada o la ejecución de un parque infantil en la localidad de Secadura, ambas a través de sendos contratos menores.

Además, el Servicio de Vías y Obras ejecutará obras de mejora de la carretera que une las localidades de Vidular y Nates.

Por otro lado, Media se ha comprometido con Del Campo a iniciar los trámites para arreglar un camino entre Bádames y Padiérniga, así como a ejecutar una cubierta en el parque infantil de Bádames cuyos trabajos contarán con una inversión de unos 100.000 euros.