Fomento mejora la CA-610 entre Cayón y Pomaluengo tras invertir 180.000 euros

Mejora de la carretera entre Cayón y Pomaluengo - GOBIERNO

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento de Cantabria ha terminado las obras de mejora en la carretera autonómica CA-610, que une Santa María de Cayón con Pomaluengo, en Castañeda, con las que se ha renovado el firme y la señalización horizontal, con lo que se refuerza la seguridad vial.

La actuación, ejecutada a solicitud de este Ayuntamiento, ha contado con un presupuesto de 180.000 euros y ha permitido subsanar el "mal estado" que presentaba el pavimento en diversos puntos del trazado por el paso del tiempo.

El consejero, Roberto Media, ha visitado el resultado de los trabajos, acompañado por la directora general de Obras Públicas, Carmen López; el alcalde, Francisco Viar; y otros concejales de la Corporación.

Allí ha destacado la mejora de la seguridad de los usuarios de esta vía, que "cuenta con bastante tráfico". Los trabajos, ejecutados a través de los contratos de conservación del Ejecutivo para el mantenimiento de la red regional de carreteras, han consistido en la renovación de la capa de rodadura, tras el fresado previo y el posterior repintado. Se ha actuado sobre 9.306 metros cuadrados.

Además, se ha repintado toda la carretera, 22.000 metros lineales de marcas viales en total, y se ha repasado la señalización horizontal, los pasos de peatones, cebreados y señales sobre la calzada.

El consejero ha aprovechado para referirse a otras dos actuaciones que el Ayuntamiento acometerá con cargo al Plan de Inversiones Municipales, con el que el Gobierno destina 425.000 euros al municipio. En concreto, la reparación de un deslizamiento en el camino de La Penilla al Campo de La Cruz, que cuenta con un presupuesto de 192.335 euros, y la mejora de varias pistas en los núcleos de Corra de Lloreda, Esles y barrio San Román, con 382.877 euros.

Por su parte el regidor municipal ha agradecido a la Consejería "el buen trato" que siempre tienen con Santa María de Cayón para acometer este tipo de actuaciones, "muy demandadas e importantes", que mejoran la vida de todos los vecinos. Se enviará fotografía