Fomento movilizará más de 8,5 millones en la mejora de tres carreteras en Ribamontán al Monte, Entrambasaguas y Bareyo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha mantenido este lunes una reunión con los alcaldes de Ribamontán al Monte, Entrambasaguas y Bareyo, Raúl Ruiz, Gloria Sierra y Pedro Prieto, respectivamente, para presentarles los proyectos de mejora de tres carreteras autonómicas que discurren por estos municipios, que supondrán una inversión cercana a los 8,5 millones de euros.

Tal y como ha avanzado, los trabajos saldrán a licitación en los próximos meses, una vez que la Consejería haya supervisado los proyectos existentes, con el objetivo de que estén en ejecución antes de que finalice esta legislatura, ha informado el Gobierno.

Durante el encuentro, el consejero ha trasladado a los regidores los detalles de unas obras que afectarán a más de 9 kilómetros de la red autonómica y que buscan incrementar la seguridad vial y la funcionalidad de estas carreteras, así como mejorar las comunicaciones entre las diferentes localidades de estos municipios.

El primero de los proyectos corresponde a la mejora integral de la carretera autonómica CA-424, entre Hoznayo (Entrambasaguas) y Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), en un tramo de 3,6 kilómetros que atraviesa los municipios de Entrambasaguas y Ribamontán al Monte.

La actuación cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. "Son unas obras incluidas en el Plan de Carreteras que tendrían que haber estado acabadas hace casi una década y que, gracias a estos ayuntamientos, que han estado muy insistentes para solicitarlo, al final hemos entendido que son muy necesarias", ha afirmado Media.

Los trabajos contemplan la ampliación de la plataforma de la carretera hasta alcanzar una anchura mínima de cinco metros, la mejora del drenaje longitudinal y transversal, la renovación completa del firme mediante mezclas bituminosas en caliente y la reposición de la señalización, el balizamiento y los sistemas de contención de vehículos.

El segundo proyecto actuará sobre un tramo de 3,65 kilómetros de la carretera CA-455, entre Meruelo y Villaverde de Pontones, además de la totalidad de la carretera CA-457, que da acceso a Liermo, con una longitud de 2,3 kilómetros.

Esta intervención, que afecta a los municipios de Bareyo y Ribamontán al Monte, cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

En este caso, los trabajos incluyen la ampliación de la plataforma de la carretera, la mejora del drenaje, la ejecución de un nuevo firme mediante triple tratamiento, así como la renovación de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y los elementos de protección para reforzar la seguridad de la circulación.

Por su parte, los tres alcaldes han expresado su satisfacción por el anuncio realizado por el consejero, al considerar que se trata de unas obras "largamente demandadas" y de gran importancia para sus vecinos.

Asimismo, han coincidido en destacar que estos trabajos permitirán no solo mejorar las comunicaciones entre distintas localidades, sino además reforzar la seguridad vial en estas vías.