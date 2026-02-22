Fomento pretende adjudicar el Plan Hidráulico Pesaguero-Cabezón de Liébana "antes de finalizar la legislatura" - RAÚL LUCIO

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha anunciado que el objetivo del Gobierno de Cantabria es adjudicar el nuevo Plan Hidráulico Pesaguero-Cabezón de Liébana "antes de que finalice la legislatura".

La obra supondrá una inversión cercana a los 8 millones de euros y contemplará la instalación de alrededor de 35 kilómetros de nuevas tuberías así como estaciones de bombeo y depósitos reguladores, ha informado el Ejecutivo regional.

El plan, en Pesaguero, abastecerá a Caloca, Vendejo, Pesaguero, Avellanedo, Valdeprado, Cueva, Dosamantes, Obargo, Barreda, Lerones, Lomeña, Barrio La Parte y Venta Pepín; y en Cabezón de Liébana, incorporará a la red a Lamedo, Buyezo, Roiz, San Andrés, Perrozo, Somaniezo, Aniezo, Luriezo, Cahecho, Cambarco, Los Cos, Lubayo, Tabarniego, Yebas y Torices, que se sumarán a los que ya abastece el Plan Hidráulico Liébana.

Para el consejero, esta actuación "es vital para garantizar el suministro de agua a los dos ayuntamientos". Además, ha indicado que "ha sido el Gobierno de Buruaga el que lo está haciendo realidad, posibilitando que ambos municipios pasen a integrarse en los sistemas de abastecimiento de la red hidráulica de Cantabria".

El consejero ha mantenido un encuentro institucional con los alcaldes de Pesaguero, Enrique Sabarís, y de Cabezón de Liébana, Jesús Fuentes, para analizar los avances en el proyecto integral que mejorará el abastecimiento de agua en ambos municipios.

Ambos ediles han trasladado también la necesidad de acometer el arreglo y mejora de la carretera entre Lomeña y Yebas, que conecta estas localidades montañosas y forma parte de la red local que une Cabezón de Liébana con Pesaguero.

Además, Fuentes ha valorado como "muy positiva" la reunión celebrada en la Consejería y ha destacado que el consejero "está cumpliendo los compromisos adquiridos con el municipio". Para él, este plan es "una reivindicación histórica de los vecinos ya que necesitamos el abastecimiento de agua porque la sequía cada año va a más y actualmente hay pueblos que no tienen agua".

Por su parte, Sabarís también ha mostrado satisfacción tras el encuentro y ha asegurado que en esta legislatura "se nos oye y se nos escucha". Así, ha destacado la colaboración del Ejecutivo para mejorar el abastecimiento de agua en el municipio, una cuestión que genera "bastantes problemas".

OTROS COMPROMISOS

Por otro lado, el consejero también ha avanzado que su departamento ejecutará el saneamiento en Cabariezo, con una inversión de 48.395 euros, que instalará una depuradora compacta de fangos activos y oxidación total, con capacidad de tratamiento de 11,55 metros cúbicos al día, que permitirá depurar las aguas residuales domésticas de la localidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cabezón de Liébana ha recibido una subvención de 40.000 euros para la adquisición de un camión cisterna; y, en el marco del Plan de Inversiones Municipales, ha obtenido una subvención de 200.000 euros para ejecutar la construcción de estructuras de contención para la ampliación de viales (78.973 euros) y la pavimentación de viales (152.853 euros).

En Pesaguero, el consejero se ha comprometido a acondicionar las antiguas escuelas de Cueva mediante su refuerzo estructural y la reparación de desperfectos, con un presupuesto de 48.141 euros, que "se ejecutará a lo largo de 2026".

En cuanto al Plan de Inversiones Municipales, el Ayuntamiento de Pesaguero ha recibido una subvención de 175.000 euros para la pavimentación de diversas zonas en los núcleos urbanos.