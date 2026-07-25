Retiradas 230 toneladas de alga asiática de la playa de Trengandín de Noja

Visita del consejero y la alcaldesa a Trengandín - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha retirado ya 230 toneladas de alga asiática (Rugulopteryx okamurae) de la playa de Trengandín, en el municipio de Noja, después de que este viernes el Gobierno aprobara la declaración de emergencia para recoger esta especie invasora que se acumula estos días en el arenal y que se ve afectado por ella por segundo año consecutivo.

Esta cifra se corresponde con lo quitado ayer, a la que se sumarán las cantidades que se han recogido esta noche y a lo largo del día de hoy.

El dispositivo de limpieza incluye nueve tractores con remolque, cuatro palas mixtas y una pala cargadora que están trabajando para que la orilla recupere su estado original.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Roberto Media, quien visitó este viernes la zona junto a la alcaldesa, Mireia Maza.

Allí, el consejero incidió en que su departamento gastó en 2025 más de 600.000 euros en la recogida diaria de este alga --trabajos que este año empiezan unas semanas antes-- y reiteró que el Gobierno de Cantabria acudirá a los tribunales para reclamar al Estado el abono íntegro de este dinero.

"Durará el tiempo que sea necesario para no perjudicar al Ayuntamiento y a los visitantes que en estos días de verano llenan Noja", dijo sobre los trabajos de retirada, a la par que mostró el apoyo del Ejecutivo autonómico al Consistorio para afrontar un problema que "puede arruinar la economía de todo un municipio que vive del turismo".

En este punto, el titular de Fomento hizo responsable del mismo al delegado del Gobierno, Pedro Casares, a quien criticó que "sigue desaparecido", puesto que, señaló, en una conferencia sectorial de Medio Ambiente de 2022 ya se aprobó la estrategia de control de este alga --incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras-- "dejando claro que la responsabilidad y la competencia para su gestión es del Ministerio para la Transición Ecológica". Sin embargo, lamentó que, cuatro años después, el Gobierno de Sánchez "no ha hecho nada para abordar este grave problema".

Por otra parte, apuntó que su departamento sigue trabajando con el Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria) y con otras comunidades autónomas para ver si el alga tiene "algún aprovechamiento".