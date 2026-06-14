Fran Cano, reelegido secretario general de Juventudes Socialistas de Cantabria - JSC

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colindrés Fran Cano ha sido reelegido secretario general de Juventudes Socialistas de Cantabria (JSC) durante la clausura del Congreso de la formación.

Cano, que se ha comprometido a un mandato de cuatro años, ha reivindicado que "Cantabria necesita un Gobierno que crea en el diálogo social con la juventud" y ha afirmado que el PSOE "es y tiene que ser el partido de Cantabria".

En esta línea, ha afirmado que el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, "es el líder que necesita" la región en estos tiempos "convulsos e inciertos" y en los que las organizaciones políticas juveniles "son más necesarias que nunca", ha considerado.

"Tenemos la labor esencial de fomentar valores democráticos, que piensen en el otro que tenemos enfrente, incluso cuando no estemos en la misma posición ideológica", ha defendido al hablar de la solidaridad, algo sobre lo que "algunos partidos políticos que no creen", ha dicho en referencia a los discursos contra las personas migrantes.

Además, ha llamado a hacer frente al neoliberalismo, "que no cesa de hacer mella en la sociedad y que es una lacra para todos nosotros".

Sobre vivienda, ha apuntado que es "una emergencia nacional" y que el Gobierno de Cantabria (PP) "no está haciendo lo suficiente". "Buruaga no ha aplicado la ley de vivienda estatal porque dice ser comunista, pero la alternativa que nos ofrece es que se puedan vender en el futuro las viviendas de protección oficial", ha añadido.

En la misma línea, ha criticado que Buruaga "apuesta por Santa Clotilde en lugar de por nuestro hospitales públicos", y ha apostado por implantar una tasa turística que contribuya a mantener los servicios públicos de Cantabria.

CASARES Y FIGUEROA

También han intervenido en el cierre Casares, y la secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aranzazu Figueroa.

Por su parte, Casares ha expresado a las Juventudes que "el futuro es hoy y está en vuestras manos" y el partido va "de la mano" con los jóvenes y sus "ideas y compromiso", y ha reivindicado a JSC como "la organización juvenil más importante de Cantabria".

"Durante demasiado tiempo se dijo a los jóvenes que tenían que esperar, debían resignarse a la precariedad, a salarios bajos, a no poder independizarse, o a tener que marcharse fuera para encontrar oportunidades. Ya basta, o se gobierna con los jóvenes o no se construye futuro ni se avanza", ha enfatizado.

El secretario general del PSOE de Cantabria ha destacado que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) "ha situado a la juventud en el centro de sus políticas" y ha defendido que con las políticas impulsadas por el PSOE es como "se cambia la realidad, no dando la espalda a los jóvenes, sino dándoles la mano para caminar juntos".

En su turno, Aranzazu Figueroa ha arremetido contra Vox y el PP, "que le apoya en su defensa de la prioridad nacional". "Nosotros tenemos que hablar de las verdaderas prioridades para desplazar su racismo y su odio", ha enfatizado.

"Nuestra prioridad, la de los socialistas, es dar dignidad a todos los trabajadores y trabajadoras, vengan de donde vengan, porque no hay personas ilegales", ha resaltado la líder de JSE.

También, han asistido a la clausura los presidentes de Nuevas Generaciones y de Juventudes Regionalistas de Cantabria, Mario González y Alejandro Pascual, respectivamente, entre otros.