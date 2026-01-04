'Francis' desciende los termómetros en Cantabria: -12,2ºC en Cabaña Verónica, la mínima nacional

Archivo - Telaraña congelada en Valderredible.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Francis' ha hecho descender el mercurio de los termómetros este primer domingo de año en Cantabria, que registra la temperatura más baja de España: los 12,2 grados centígrados negativos que ha marcado Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, a las 18.00 horas.

Si bien a primera hora de esta mañana otro punto cántabro de Picos de Europa era el que poseía la mínima nacional, Coriscao con -9ºC, Cabaña Verónica ha superado por dos grados la marca y lidera el ranking de los lugares más fríos del país, por delante de Vega de Urriellu (-10.3ºC), el propio Coriscao que a esta hora ocupa el tercer puesto de la lista con -9,2ºC, y Vega de Ario (-8,3ºC), ambas Vegas en la parte de Picos perteneciente a Asturias.

Y otra localidad cántabra figura en esta clasificación, ya que en la sexta posición está Alto Campoo con una temperatura de -7,7ºC registrada a las 16.40 horas. Por contra, el aeropuerto de Gran Canaria en Las Palmas es donde más calor se ha dado en esta jornada: 23,5 grados.

A nivel regional, se suman a los valores en negativo Camaleño (-3,7ºC), Tresviso (-3,2ºC), Reinosa (-2,8ºC), Cubillo de Ebro (-0,7ºC) y Polientes (-0,6ºC), estas dos últimas localidades en Valderredible.

Y en esta jornada ningún municipio ha superado los 10 grados en toda la geografía cántabra. De hecho, se han quedado a un grado de llegar, como es el caso del aeropuerto Seve Ballesteros que con 8,9ºC ha sido la máxima en Cantabria. Torrelavega ha tenido 8,3ºC; San Vicente de la Barquera, 8,2ºC; Santander, 7,8ºC y San Felices de Buelna, 7,6ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Para este lunes 5, la AEMET activará el aviso naranja (peligro importante) por nieve en la franja central de la región y en el valle de Villaverde, por una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros en torno a los 700-800 metros a partir de las 21.00 horas, y la cota podría descender hasta los 400 metros en la mañana del Día de Reyes.

Además, Liébana y la Cantabria del Ebro estarán en alerta amarilla (peligro bajo) por nevadas y en ambas zonas del territorio se podrían alcanzar espesores de 5 cm en 24 horas en torno a los 700-800 metros de altura.

Además, en el caso de la Cantabria del Ebro, las temperaturas podrían alcanzar los 6 grados bajo cero por lo que estará en alerta amarilla por frío.