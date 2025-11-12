La franja central de Cantabria estará este jueves en aviso naranja por viento

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja (riesgo importante) por fuerte viento en la franja central de Cantabria para este jueves 13 y ha ampliado también los avisos amarillos (riesgo) previstos por el mismo fenómeno hasta el viernes, día 14.

El máximo nivel de riesgo declarado, el naranja, estará vigente en Liébana, el centro y el valle de Villaverde entre las 08.00 horas del jueves y el final del día. Se esperan para este periodo temporal rachas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora en el centro y el valle de Villaverde, y los 100 kilómetros por hora en Liébana.

De manera previa, entre el inicio de la jornada y las 08.00 horas de mañana, el aviso será amarillo en la franja central de la Comunidad, dando continuidad a los ya activos en la jornada de hoy, ante la previsión de viento sur de hasta 90 kilómetros por hora.

Una vez pasado el nivel de riesgo naranja, se retomará de nuevo el amarillo entre las 00.00 y las 08.00 horas del viernes.

Por su parte, en la Cantabria del Ebro se activará el aviso amarillo entre las 06.00 horas y el final del jueves, llegando a alcanzar el viento rachas de hasta 80 kilómetros.

Ante estas previsiones, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.