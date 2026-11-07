Frente Amplio pide movilizarse para "revalidar" el gobierno de progreso: "Que ningún voto se quede por el camino"

Candidatos de Frente Amplio al 29N - FRENTE AMPLIO

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado este sábado a sus candidatos por Cantabria con los que concurrirá a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre y con los que busca "revalidar" un gobierno de progreso que defienda los derechos de la clase trabajadora.

Así, Carmen Martín será la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, mientras que Israel Ruiz Salmón será el número dos por Senado de Frente Amplio, integrado junto con el PSOE. Ambos han llamado a la movilización para que "ningún voto progresista se quede por el camino".

La presentación de los candidatos ha tenido lugar en la sede de CCOO en Santander, donde además del acto en sí, se ha celebrado un aperitivo abierto donde se han escuchado y recabado propuestas.

En declaraciones previas al evento, Martín ha llamado a la movilización de todas las fuerzas y personas progresistas, no solo en los comicios del 29N, sino también en la próxima huelga general de este miércoles 11 para "poder facilitar un gobierno de defensa de derechos de la clase trabajadora".

En este sentido, Ruiz Salmón, también candidato a la Presidencia de Cantabria por la coalición IU-Podemos, ha hecho un llamamiento para que "ningún voto progresista se quede por el camino".

"Todos los votos van a ser necesarios este 29 de noviembre", ha insistido, ya que el objetivo es "revalidad ese gobierno de progreso y seguir sacando adelante políticas que son necesarias".

Sin embargo, ha pedido que "hay que ser muchísimo más ambiciosos" que hasta ahora, porque en las elecciones se decidirá entre dos modelos "totalmente distintos: el de expropiar a los grandes fondos buitre las miles de viviendas acaparadas para especular o el modelo que el PP de María José Sáenz de Buruaga y Roberto Media defienden de especulación".

Y es que el candidato ha criticado que, "pese a la mayoría social que los ha rechazado", el Ejecutivo 'popular' de Cantabria "sigue insistiendo" en seguir adelante con unos Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) que "pertenecen a proyectos de carácter privado, sin ningún tipo de interés general".

En materia de vivienda, ha indicado que la formación progresista seguirá adelante con su propuesta de una ley de expropiación que "diga a los grandes tenedores, a los grandes fondos buitre, que por ahí no, que la especulación no puede seguir vigente de nuestra comunidad, tampoco en nuestro país".

Para ello, ha apuntado a medidas fiscales de carácter disuasorio para aquellos que tengan muchas propiedades, especialmente las personas jurídicas, con el fin de que haya viviendas y alquileres asequibles.

Ruiz Salmón ha señalado que tras este primer acto de Frente Amplio se sucederán "muchos otros" y que seguirá "estando en la calle y en los centros de trabajo" para que el 11 de noviembre haya una huelga general "masiva".

"Tenemos que seguir trabajando en materia de salarios, hay que seguir subiéndolos", ha reivindicado, a la vez que ha puesto en valor la subida del salario mínimo interprofesional anunciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.