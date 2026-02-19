La FSC abre el plazo para que las compañías locales envíen sus propuestas para la 7ª edición de Santander Escénica

Archivo - La FSC abre el plazo para que las compañías envíen sus propuestas para la 7ª edición de Santander Escénica - JUAN AMIEVA - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santander Creativa (FSC) ha abierto el plazo para que las compañías profesionales de la ciudad puedan participar en la séptima edición de Santander Escénica, el ciclo de exhibición de artes escénicas que organiza esta institución y que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de conocer y acercarse al trabajo y el talento del tejido local en diversos espacios públicos.

En las bases de la convocatoria del programa se han introducido algunos pequeños cambios con el objetivo de mejorar, perfeccionar y consolidar el circuito, ha informado este jueves la FSC.

Por ejemplo, las compañías interesadas en participar tendrán que presentar un video completo de la pieza y, en caso de que se trate de una propuesta inédita, de alguno de los ensayos de la misma.

Además, será requisito indispensable que las compañías hayan estado legalmente constituidas y dadas de alta en el correspondiente régimen jurídico y fiscal durante al menos este último año (tomando como referencia la fecha de cierre de convocatoria).

El plazo permanecerá abierto desde este jueves -19 de febrero- hasta el domingo 1 de marzo y tanto la solicitud como el texto completo de las bases se pueden descargar en el enlace: https://www.santandercreativa.com/programacion-fsc

Toda la documentación requerida tiene que ser enviada a santanderescenica@santandercreativa.com y, aunque es posible presentar dos propuestas distintas, solo se seleccionará una pieza por compañía.

Independientemente de la fecha de estreno, no pueden presentarse propuestas que hayan sido programadas en las dos últimas ediciones.

También en las bases de esta séptima edición se especifica como requisito la obligatoriedad de que las compañías acrediten y demuestren el vínculo y arraigo con el tejido local. Por eso, se tendrá en cuenta que los profesionales hayan formado parte de asociaciones, circuitos, residencias o proyectos de la cultura local.

Y, por primera vez, habrá una comisión de valoración integrada por profesionales del sector escénico que seleccionará las propuestas que opten al programa atendiendo a la calidad artística, la diversidad de lenguajes, la adecuación presupuestaria y las necesidades de producción, entre otros criterios.

Una vez concluya el proceso de selección, la FSC comunicará el resultado a cada compañía y publicará la programación definitiva en su página web (www.santandercreativa.com).

La entrada a todos los espectáculos será gratuita y, en esta edición, las invitaciones estarán disponibles una semana antes de cada actuación en la plataforma eventbrite.es o llamando al teléfono 942 340 763 de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

La FSC destina desde 2020 una partida específica de su presupuesto para el desarrollo de proyectos que nacen de la propia institución. El objetivo de estos proyectos es implementar y contribuir la enriquecimiento de la oferta cultural de la ciudad.