El fuerte viento en Barcelona cancela el vuelo de esta mañana al Seve Ballesteros y también el de vuelta

Archivo - Avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA/SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alerta por fuerte viento en Barcelona ha provocado la cancelación del vuelo que este jueves por la mañana tenía que llegar desde la Ciudad Condal al aeropuerto Santander-Seve Ballesteros y, con ello, también el de vuelta, según ha informado Aena y Amigos de Parayas.

Se trata de los vuelos VYG1590, de Barcelona a Santander, de la compañía Vueling, y el VYG1591, de la capital cántabra al aeropuerto El Prat-Josep Tarradellas.

En el aeropuerto de Barcelona, las aerolíneas han informado a Aena que son al menos 44 los vuelos cancelados por la alerta por viento.

La velocidad media del viento en la zona de El Prat es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19.00 horas, han informado fuentes de Aena a Europa Press.