El funcionario de la trama de Obras de Cantabria ingresará en enero en la prisión de Zaballa

Los condenados por el caso de Obras Públicas durante la celebración de al vista de conformidad, para ratificar el acuerdo alcanzado entre las partes, en la Audiencia Provincial de Cantabria
Actualizado: viernes, 28 noviembre 2025 14:59

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a todos los acusados por la trama de Carreteras de la región, por la adjudicación irregular de contratos de Obras Públicas por parte de un funcionario a empresarios del sector, en los términos pactados entre las acusaciones y las defensas, conformidad que ha sido ratificada y formalizada en la vista celebrada al efecto este viernes.

En la misma, los procesados se han mostrado conformes con los hechos y penas que recoge el escrito, que se llevará a la sentencia sobre la que la jueza, de la Sección Tercera y que iba a presidir el tribunal del jurado -que no ha sido necesario constituir-, ha decretado ya firmeza, al comprometerse las partes a no recurrirla. Además, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión para todos los implicados menos para el empleado público considerado cabecilla de la red, condenado a siete años de cárcel y que ingresará después de Navidad -el 8 de enero- en Zaballa, la prisión provincial de Álava.

Se trata del centro penitenciario más cercano al lugar donde Miguel Ángel Díez Barrio se ha trasladado a vivir y trabajar, y al que se ha concedido un plazo de algo más de un mes para empezar a cumplir la pena privativa de libertad -lo habitual suelen ser diez o quince días- a petición de su abogado, que ha trasladado a la magistrada la intención de su cliente de ingresar tras las fiestas navideñas y de forma voluntaria en prisión, donde ya estuvo de manera preventiva seis meses tras destaparse el caso.

Este letrado ha esgrimido motivos organizativos de carácter familiar y laboral, derivados del cambio de comunidad autónoma, domicilio y trabajo del funcionario -que fue apartado de su puesto en la Consejería, donde fue jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos-, punto en el que ha explicado que el principal encausado en la trama está desarrollando labores profesionales relacionadas con obras y que no podrá terminar hasta finales de diciembre.

Y ha alegado también razones de naturaleza penitenciaria, para gestionar su internamiento en ese centro, y "humanitarias", teniendo en cuenta la proximidad de las navidades, además del reconocimiento de los hechos y las cantidades reclamadas por el perjuicio causado al Gobierno de Cantabria, cifrado en más de 1,6 millones de euros. La jueza no ha visto objeción a conceder ese plazo adicional y la Fiscalía y el Ejecutivo, que ejerce la acusación particular, no se ha opuesto.

Mientras, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión a su mujer -condenada a un año y un día- durante dos años y a condición de que no cometa delito alguno en ese periodo, durante el cual también se suspenderá de forma extraordinaria la cárcel a los cuatro constructores procesados a condición, además en estos casos, de que paguen una multa de 960 euros, a razón de una cuota de 6 euros durante 160 días.

