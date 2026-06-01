El concejal de Bienestar Social de Torrelavega, Alberto Rubio, la directora de Fundación Amigó en Cantabria, Blanca Díez, y la directora del Hogar de Protección (Casa de los Muchachos), Lara Sánchez - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Amigó atendió en 2025 a cerca de 600 menores y mantuvo activos siete programas dirigidos a la atención, protección y acompañamiento de menores, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Entre ellos, el programa SOAM de prevención e intervención socioeducativa atendió a 187 menores, frente a los 160 del año anterior, mientras que el servicio de apoyo escolar pasó de 64 a 75 participantes.

Otro de los programas destacados es Más Infancia, puesto en marcha a finales de 2024 con financiación de fondos sociales, que durante 2025 atendió a 53 familias y cerca de 90 usuarios, que ha registrado lista de espera.

La memoria recoge también la actividad de la vivienda tutelada para jóvenes mayores de edad procedentes de recursos residenciales, por la que pasaron nueve usuarios; el programa de medidas judiciales en medio abierto, que gestionó 30 expedientes; el Centro de Día, que atendió a 19 menores con una ocupación media del 80%; y el Proyecto Conviviendo, especializado en violencia filioparental, que trabajó con 21 familias.

Especial relevancia tuvo el Hogar de Protección (Casa de los Muchachos), que durante 2025 alcanzó una ocupación del 125% de su capacidad. El recurso mantiene un perfil estable de menores que presentan una buena integración social, educativa y comunitaria, según su directora, Lara Sánchez. La directora ha destacado además los buenos resultados académicos obtenidos por los jóvenes residentes y su participación en actividades deportivas y comunitarias.

Son datos de la memoria de la entidad correspondiente al año pasado que han presentado este lunes, además de Sánchez, el concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio, y la directora de Fundación Amigó en Cantabria, Blanca Díez, y la directora del Hogar de Protección (Casa de los Muchachos).

Rubio ha agradecido la labor que realiza la Fundación Amigó y ha destacado que los datos recogidos en la memoria ponen de manifiesto que "la prevención, el acompañamiento y la protección que realizan con menores y jóvenes vulnerables sigue siendo necesaria".

Tanto el edil como las responsables de la Fundación han puesto en valor el trabajo de los profesionales, voluntarios y familias colaboradoras que hacen posible el desarrollo de estos programas, así como la importancia de seguir apoyando a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

XXVII CAMPAMENTO URBANO

Durante la presentación también se ha informado de la apertura del plazo de inscripción para el XXVII Campamento Urbano que organiza Fundación Amigó con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Bienestar Social.

La actividad se desarrollará del 3 al 14 de agosto y está dirigida a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2018. El campamento ofertará 150 plazas y contará con un amplio programa de actividades que incluirá talleres, manualidades, juegos, gymkanas, excursiones y una jornada especial con pernocta en Suances.

Las actividades se desarrollarán de 10.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes, y cualquier menor que cumpla el requisito de edad podrá participar.

Las inscripciones pueden realizarse desde este lunes a través del código QR habilitado por la organización o presencialmente en los centros juveniles de Fundación Amigó, donde se prestará ayuda a las familias que lo necesiten para completar el proceso.