Fundación Botín y UC refuerzan colaboración con iniciativas en creatividad para estudiantes e investigadores

El director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, y la rectora de la UC, Conchi López - UC

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Botín y la Universidad de Cantabria (UC) han suscrito un nuevo convenio marco de colaboración diseñado para desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a potenciar la creatividad, la innovación y el desarrollo personal de la comunidad universitaria.

El acuerdo refuerza una relación institucional consolidada durante más de tres décadas, con el objetivo de ampliar las iniciativas conjuntas dirigidas a estudiantes, docentes e investigadores en ámbitos como la creatividad, las nuevas metodologías de aprendizaje y la inteligencia emocional, ha informado la Fundación Botín.

Las primeras acciones derivadas de este convenio tendrán lugar durante el mes de junio, con la participación de 15 doctorandos de la Universidad de Cantabria en una formación especializada en creatividad e inteligencia emocional, y con la asistencia de estudiantes, docentes e investigadores a una medición internacional desarrollada junto al Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, que incluirá la representación de 'Fronterizas', una pieza de danza y teatro que forma parte de un estudio científico para analizar cómo las experiencias artísticas influyen en las emociones y la creatividad.

Durante los próximos meses se han previsto nuevas acciones conjuntas, entre ellas una bienvenida dirigida a estudiantes Erasmus que tendrá lugar en octubre, consolidando así un marco de colaboración estable que sitúa la creatividad como una habilidad fundamental en la formación e investigación universitaria.

El opinión del director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, "la formación de los jóvenes no puede limitarse a la adquisición de conocimientos, sino que debe favorecer también su capacidad para hacerse preguntas, mirar la realidad desde nuevas perspectivas y desarrollar criterio propio".

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, ha destacado que este centro cultural "puede aportar a la vida universitaria un contexto diferente de aprendizaje, en el que la experiencia artística se convierte en una vía para estimular la observación, la sensibilidad, la colaboración y el pensamiento creativo".

Mientras, la rectora de la UC, Conchi López, ha subrayado que "la Universidad de Cantabria apuesta por ofrecer una formación cada vez más completa, que combine la excelencia académica con el desarrollo de competencias personales y profesionales esenciales para afrontar los desafíos del futuro", y este acuerdo "nos permite ampliar las actividades que ponemos a disposición de nuestra comunidad universitaria y enriquecer la experiencia formativa de estudiantes, investigadores y docentes a través de propuestas innovadoras vinculadas al arte y la creatividad".