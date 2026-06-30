La Fundación Camino Lebaniego participa en el Curso de Verano de la UC sobre patrimonio cultural y turismo

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego participará en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Valorización del patrimonio cultural a través del turismo', que se celebrará en San Vicente de la Barquera del 6 al 8 de julio, con la intervención de su directora, Pilar G. Bahamonde, dentro de un programa que reunirá a especialistas del ámbito académico, cultural y turístico.

El Gobierno de Cantabria ha informado que durante la jornada del 8 de julio, Bahamonde impartirá la ponencia 'El Camino Lebaniego como itinerario de turismo cultural', en la que abordará el valor del Camino Lebaniego como un recurso estratégico para el desarrollo de un turismo sostenible, vinculado al patrimonio, la identidad y el desarrollo territorial.

Además, participará en la mesa redonda de clausura dedicada a analizar el papel de la cultura, el paisaje y el paisanaje en las experiencias turísticas.

Dirigido por el catedrático de la Universidad de Cantabria, Ángel Herrero Crespo, el curso pretende analizar cómo el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, puede convertirse en un motor para atraer un turismo de calidad, sostenible y generador de valor para los territorios. Para ello, combina una visión académica con experiencias profesionales de éxito en los sectores cultural y turístico.

La Fundación Camino Lebaniego refuerza con esta participación su compromiso con la promoción del Camino Lebaniego como uno de los grandes itinerarios culturales y espirituales del norte de España, así como con la difusión de modelos de turismo responsables que contribuyan a la conservación y valorización del patrimonio.

Las personas interesadas en asistir al curso todavía pueden formalizar su inscripción a través de la web Cursos de verano UC, ya que el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el próximo 2 de julio. La actividad cuenta con 15 horas lectivas y está reconocida con 0,5 créditos ECTS para el alumnado de grado de la Universidad de Cantabria.