Fundación ENAIRE inaugura su programación en PHotoESPAÑA Santander este jueves con dos exposiciones de fotografía

Cartel de la exposición 'PERSONA' - FUNDACIÓN ENAIRE

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ENAIRE inaugurará este jueves 25 de junio en el Centro de Arte Naves de Gamazo su programación en el marco de PHotoESPAÑA Santander 2026 con dos exposiciones de fotografía que podrán visitarse hasta el 17 de enero de 2027.

Se trata de 'PERSONA', de Estela de Castro, y la muestra colectiva de la XIX edición de los Premios de Fotografía Fundación ENAIRE, que reúne las tres obras ganadoras, la Mención Especial PHotoESPAÑA y las catorce fotografías finalistas seleccionadas por el jurado.

'PERSONA' presenta "uno de los proyectos más significativos" de la fotógrafa Estela de Castro (Madrid, 1978) y reúne una selección de retratos de animales procedentes de santuarios y espacios de protección animal. La artista obtuvo el Segundo Premio de Fotografía Fundación ENAIRE en 2021 con la obra 'Ares', un retrato de un gallo rescatado que forma parte de esta serie y que es parte de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

El proyecto fotográfico invita a repensar la relación entre los seres humanos y las demás especies desde la fotografía contemporánea, ya que Estela de Castro "dirige la mirada hacia individuos concretos y los retrata con los códigos del retrato de honor (la frontalidad, el fondo neutro, la mirada sostenida) que durante siglos se reservaron a la figura humana", ha explicado la fundación. De este modo, la artista no fotografía especies ni fauna, sino que "retrata a 'alguien'".

Cada imagen de la exposición "aísla a su protagonista de todo contexto para devolverle aquello que su condición de animal le ha negado siempre: la categoría de individuo singular, con identidad y biografía propias". La muestra se sostiene sobre una pregunta que es a la vez ética y jurídica, ya que desde el 5 de enero de 2022 la legislación española dejó de considerar a los animales como "bienes inmuebles o cosas" para reconocerlos como seres dotados de sensibilidad.

Sin embargo, ha explicado Fundación ENAIRE, los animales "siguen sin ser reconocidos como personas físicas no humanas, sin derechos propios". 'PERSONA' "habita esa distancia entre la sensibilidad que se les reconoce y la condición de sujeto que se les niega", tal y como sintetiza el texto de apertura a la sala de Rafael Doctor: "Ellos son sujetos. Son personas".

La trayectoria de Estela de Castro ha sido reconocida con diversos premios y distinciones, entre los que destaca el Segundo Premio del concurso por los Derechos de los Animales y contra la Violencia (Movimiento Consciente, México), por 'Retratos de Familia' (2024). La exposición cuenta con el respaldo tecnológico de FUJIFILM, a través de un sistema propio de gran formato con copias realizadas en el laboratorio fotográfico profesional Movolcolor.

Por su parte, la exposición colectiva de la XIX edición de los Premios de Fotografía Fundación ENAIRE permitirá conocer una amplia representación de los lenguajes, enfoques y preocupaciones que caracterizan actualmente la creación fotográfica contemporánea. El jurado de esta edición ha estado compuesto por Roberto Aguirrezabala, Álvaro Laiz, Lucía Gorostegui y Pilar García Merino.

Con motivo de la inauguración, Fundación ENAIRE ha organizado PRIMER PLANO, un foro de debate que se celebrará este miércoles 24 a las 19.00 horas en el Centro de Arte Naves de Gamazo, un día antes de la apertura oficial de las exposiciones.

En esta segunda edición del evento, el público podrá conocer a los artistas de las exposiciones, con la participación especial de Estela de Castro.